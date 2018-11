Bei Dr. Oetker in Bielefeld gab es für die Rader Landfrauen viel zu bestaunen.

Die Gästeführerinnen nahmen die Frauen mit auf den Ausstellungsparcours, der mit der Geschichte des Unternehmens und seines Gründers Dr. August Oetker begann. Er studierte Pharmazie, eröffnete 1891 in Bielefeld eine Apotheke und startete sogleich mit der Herstellung von Fußcremes, Warzentinkturen und Schönheitsmittelchen.

Als Sohn eines Bäckermeisters kannte er die Schwierigkeiten des Backens, deshalb machte er sich an die Entwicklung von Backpulver. 1893 gelang ihm die ideale Mischung, er füllte es von Hand in kleine Tütchen ab und brachte es unter dem Namen „Backin“ auf den Markt. Ihm war klar, dass Markenname und Werbung von großer Bedeutung sind. So entwickelte er in kurzer Zeit weitere Produkte wie Vanillezucker, Puddingpulver und Einmachhilfen. Der Grundstein für den Erfolg war gelegt.

Die Landfrauen wurden in den verschiedenen Themenräumen multimedial über Entwicklung, Produktion sowie Sortiment gestern und heute informiert. So schaffte beispielsweise die erste Backpulverabfüllmaschine fünf Tüten pro Minute – heute sind es 600. Über vier Generationen hinaus investierte das Familienunternehmen in neue Produktionsstätten an vielen verschiedenen Standorten und baute das Unternehmen fast weltweit zum Marktführer aus.

Beim Rundgang konnten die Landfrauen auch einen Blick in die Versuchsküche werfen: Dort werden neue Produkte unter verschiedenen Bedingungen getestet. Die letzte Station war die dritte Etage, wo unter anderem ein Nachbau der Apotheke aus der Gründerzeit zu sehen war, das erste Lieferfahrrad des Unternehmens und eine 20-minütige Werbung aus der Stummfilmzeit.

Zum Abschluss gab es noch eine Verkostung mit Pizza, Kuchen und Desserts. Mit Begeisterung wurde das „Puddingwunder“ genutzt – ein Automat in Form eines riesengroßen Puddings, der mit heißem Wasser und Pulver in 45 Sekunden einen Vanillepudding fertig rührt. Jede Landfrau bekam zudem noch eine Überraschungstüte mit Erzeugnissen des Unternehmens für zu Hause überreicht. Im betriebseigenen Shop konnten zudem viele Produkte erworben werden. Die lebhafte Stimmung auf der Heimreise zeugte davon, dass jede Menge Interessantes und Neues geboten worden war.