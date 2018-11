Daniel Küblböck sprang vermutlich von der "Aidaluna" in den Atlantik. (Sascha Steinbach/Getty Images)

Noch immer ist offiziell nicht geklärt, was mit Daniel Küblböck an Bord der „Aidaluna“ geschah. Der Sänger und Unternehmer wurde im September auf dem Kreuzfahrtschiff vermisst. Vieles deutete darauf hin, dass der 33-Jährige 110 Seemeilen nördlich der neufundländischen Stadt St. John's ins Wasser gesprungen sei. Nach zwei Tagen wurde die Suche der Küstenwache eingestellt.

In den folgenden Wochen kamen immer mehr Details ans Licht, viele Gerüchte kursierten. Demnach habe sich Küblböck an Bord in Frauenkleidern gezeigt und anderen Passagieren von einer geplanten Geschlechtsumwandlung erzählt. Andere sprachen von einer labilen Psyche und Medikamenteneinnahmen des einstigen „DSDS“-Kandidaten.

Nun wurde ein Überwachungsvideo ausgewertet, auf dem eine Person zu sehen ist, die von Bord springt. (BMG / Kramer & Giogoli)

Nun veröffentlichten die Ermittler in dem Fall neue Details: Nach Informationen der Zeitschrift „Bunte“ wertet die Staatsanwaltschaft Passau derzeit ein ihr vorliegendes Überwachungsvideo vom Schiff aus. Darauf seien Szenen zu sehen, die auf Küblböcks schreckliches Schicksal deuten könnten: „Es ist wohl so, dass jemand zügig, zielstrebig springt“, so Oberstaatsanwalt Walter Feiler gegenüber der „tz“.

„Es ist ein Überwachungsvideo, auf dem zu sehen ist, wie eine Person ins Wasser springt. Weitere Personen sind nicht zu sehen. Die Qualität dieses Videos ist nicht sehr gut, es ist schwarz-weiß und relativ undeutlich“, so Feiler. „Aber man sieht, dass jemand ins Wasser springt. Es passt auch auf die Uhrzeit.“ Ob es sich dabei um Daniel Küblböck handeln könnte, erwähnte der Staatsanwalt nicht. Man warte noch „auf den offiziellen Bericht der kanadischen Behörden“.