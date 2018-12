Jeder Fünfte muss seinen Beruf vor Erreichen des Rentenalters aufgeben. Rund 17 Millionen BU-Verträge hat die Branche inzwischen in ihren Beständen. Die meisten Erwerbstätigen schätzen das Risiko, im aktuellen Job berufsunfähig zu werden, als relativ gering ein. 41 Prozent halten das BU-Risiko im eigenen Beruf für statistisch gering. Das geht aus einer Studie der Gothaer Versicherung hervor.

Im Fall eigener Berufsunfähigkeit setzen die Bundesbürger danach zuerst auf die finanziellen Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung. 74 Prozent der Erwerbstätigen rechnen vor allem mit dieser Einnahmequelle. Doch der Staat hilft hier kaum noch ausreichend. „Denn für die ab 1961 Geborenen gibt es nur noch eine zweistufige staatliche Erwerbsminderungsrente“, sagt Versicherungsberater Thorsten Rudnik. Wer seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, muss sich eine andere, leichtere und meist auch schlechter bezahlte Tätigkeit suchen.

Schutz der ganzen Familie

Nur wer – unabhängig vom bisherigen Beruf – keine drei Stunden mehr täglich arbeiten kann, erhält die volle Erwerbsminderungsrente. Knapp 70 Prozent der Männer, die auf eine staatliche Erwerbsminderungsrente angewiesen sind, müssen mit maximal 750 Euro im Monat auskommen.

„Die BU-Police gehört zu den unverzichtbaren Versicherungen, denn ohne Erwerbstätigkeit kann die gesamte Familie schnell zum Sozialfall werden“, sagt Rudnik. Die Versicherung springt ein, wenn der Versicherte längerfristig (mindestens sechs Monate) aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben und zahlt dann die vereinbarte monatliche Rente. Die vor 1961 Geborenen können zwar noch eine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente beanspruchen. Sie gleicht aber nur finanzielle Nachteile aus, die durch eine andere Tätigkeit entstehen.

Doch viele Verbraucher sind auch verunsichert, weil es in den Medien immer wieder Berichte gibt, dass die Versicherer sich im Leistungsfall um die Zahlung drücken oder sie erheblich verzögern. Doch vielfach wird gezahlt. Versicherte erhielten 2016 rund 3,6 Milliarden Euro ausgezahlt, das sind fast 160 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Bei 77 Prozent der rund 62 000 Leistungsanträge des Jahres 2014 wurde ein Leistungsfall festgestellt und die BU-Rente gezahlt. Nur bei knapp sechs Prozent aller Leistungsanträge beauftragten die Versicherer einen Gutachter.

Die Ratingagentur Morgen & Morgen hat erneut ein Rating der BU-Tarife vorgelegt. Insgesamt wurden 524 Tarife von 69 Anbietern untersucht. 342 Tarife und damit 65 Prozent der analysierten Tarife erhalten die Bestnote und somit fünf Sterne. 54 von 69 Versicherern bieten mindestens einen Tarif mit einer Fünf-Sterne-Bewertung an. Untersucht wurden vier Teilbereiche, die unterschiedlich gewichtet sind. Die Bedingungen der BU gehen mit einem Anteil von 50 Prozent ein. Die Kompetenz des Versicherers bestimmt das Urteil zu 30 Prozent. Die Solidität des Anbieters und die Antragfragen zur BU-Police haben jeweils einen Anteil von zehn Prozent. Ungefähr eine Million Daten fließen in das Rating ein. Untersucht wird, ob das Kleingedruckte, also die Versicherungsbedingungen, ausgezeichnete, kundenfreundliche Bedingungen enthält. Nur dort aufgeführte Leistungen werden bewertet, da nur hierauf ein Rechtsanspruch des Versicherten besteht. Im Teilrating BU-Kompetenz untersuchen die Analysten die Erfahrungswerte der Versicherer im Bereich Berufsunfähigkeit, deren Bestandsdaten und die Professionalität in Bezug auf Antrags- und Leistungsfallprüfung. 29 Versicherer punkten hier mit dem Qualitätsurteil von fünf Sternen. Bei der Solidität wird die Bilanz des Versicherers betrachtet. Es geht um Daten wie Nettoverzinsung, Eigenkapital oder Bewertungsreserven der Kapitalanlagen. Die Solidität an Hand der Bilanzkennzahlen und der Sicherheitsquoten geht zwar nur zu zehn Prozent in das Rating ein, ist aber ein wichtiges Element, denn der Kunde bindet sich Jahrzehnte an einen Versicherer. Ein ebensolches Gewicht haben im Rating die Antragsfragen. Die Maßgabe der Bewertung ist, dass alle Fragen inhaltlich klar, einfach verständlich und transparent formuliert sein müssen, um eine unbeabsichtigte vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung ausschließen zu können. Zu knapp neun Prozent ist sie immerhin die Ursache für abgelehnte BU-Renten.

Für die Musterfälle Ingenieur, Elektrotechniker und Dachdecker wurden nur Anbieter und Tarife berücksichtigt, die im Gesamturteil fünf Sterne (ausgezeichnet) und in allen Teildisziplinen mindestens vier Sterne (sehr gut) erreichen. Je körperlich anstrengender und riskanter der Beruf, desto höher fällt die Prämie aus. Der im Büro arbeitende Ingenieur kann für die gleiche Monatsprämie 1000 Euro mehr BU-Rente versichern als der zu 100 Prozent körperlich arbeitende Elektroingenieur. Am günstigsten können Büroberufe versichert werden.