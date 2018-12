Kevin Spacey wurde mit Anschuldigungen konfrontiert, Männer sexuell belästigt zu haben. Einer dieser Fälle landet im Januar wohl vor Gericht. (Tim P. Whitby/Getty Images for Sony Pictures)

Kevin Spacey wird sich im neuen Jahr vor Gericht verantworten müssen. Wie die Staatsanwaltshaft von Massachusetts mitteilte, soll der 59-Jährige am 7. Januar 2019 in Nantucket dem Haftrichter vorgeführt werden.

Anlass ist ein Vorfall aus dem Sommer 2016, den die ehemalige TV-Moderatorin Heather Unruh im November 2017 öffentlich machte: In einem Restaurant auf der Insel habe der Schauspieler ihrem damals 18-jährigen Sohn mehrere Drinks gekauft und sei anschließend übergriffig geworden.

Seit die Anschuldigungen gegen Spacey im Oktober 2017 laut wurden, liegt die Karriere des Oscarpreisträgers brach. (Justin Setterfield/Getty Images)

Seit Schauspieler Anthony Rapp („Star Trek: Discovery“) im Oktober 2017 erklärt hatte, dass er als 14-Jähriger von Kevin Spacey sexuell belästigt worden sei, meldeten sich zahlreiche Männer mit ähnlichen Vorwürfen gegen den „House of Cards“-Darsteller. Allein am Londoner Old Vic Theater, an dem Spacey künstlerischer Direktor war, soll sich der Schauspieler an mehr als 20 Männern vergriffen haben. Zur Anklage kam es jedoch bislang nicht: Die meisten Fälle gelten als verjährt.