Mehr als 700 Achimerinnen und Achimer haben sich jüngst in den Restaurants Weserterrassen, Hirtenhaus, Haberkamp’s, Meyer Bierden und Kasch zum Kohlessen getroffen. Eingeladen hatte die Rotary-Stadttombola Achim durch ihre beliebten Kohlessen-Tombolagewinne. Groß war der Andrang auch in diesem Jahr wieder. Viele Gewinner kamen nicht allein, sondern brachten noch eine Begleitung mit.

Bei fröhlicher Stimmung und guter Musik von Richis Ein-Mann-Kapelle gingen dabei an fünf Tagen wohl 1000 Pinkel- und 800 Kochwürste, 100 Kilogramm Kassler und Bauspeck, zehn Zentner Kartoffeln, 400 Kilogramm Grünkohl und so mancher Liter Bier und Wasser über den Tisch. Schließlich waren neben einigen Rotariern auch fast 40 freiwillige Helfer eingeladen, viele davon Mitarbeiter der Achimer Tafel. Der Vorsitzender des Stadttombola-Vereins, Jürgen Hille, bedankte sich noch einmal bei ihnen ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz beim Verkauf der Lose in den Einkaufsmärkten sowie bei der Ausgabe der Gewinne, denn ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz wäre die Tombola in dieser Form nicht durchführbar.