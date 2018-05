Wir sprechen dann von einer sogenannten Blockade im Gehirn, die auch erst im Erwachsenenalter auftreten kann“, erläutert die Lernberaterin der Evolutionspädagogik und zweifache Mutter.

Jeder Mensch greife in bestimmten Situationen auf seine Handlungs- und Reaktionsmuster zurück, führt Pries weiter aus. Problematisch für die Alltagsbewältigung sei, wenn ein Mensch aus unterschiedlichsten Gründen nicht auf das gesamte verfügbare Repertoire zurückgreifen könne, betont die erfahrene Gymnasiallehrerin. Berufsbegleitend ließ sie sich am Institut für Praktische Pädagogik in München zur Lernberaterin der Praktischen Pädagogik/Evolutionspädagogin ausbilden.

Da setzt das Konzept dieser Disziplin an: Bestehende Blockaden im Gehirn werden aufgespürt und durch gezielte Bewegungsübungen abgebaut. Die Methode zielt auf Hilfe und Unterstützung bei Stress, Ängsten, Lern- und Verhaltensblockaden. Im Fokus der Lernberatung stehe die Wiederherstellung der Körperbalance, um Anforderungen des Alltags unbeschwert begegnen zu können, hebt die Lernberaterin hervor. „Ist das Gleichgewicht wiederhergestellt, wird der Weg frei für einen effektiven und erfolgreichen Umgang mit zuvor als belastend empfundenen Situationen in der Schule, bei der Arbeit oder im Alltag. Alte Stärken werden wieder aktiviert oder neue Talente entdeckt.“

Mit ihrer Beratung richtet sich Pries an Menschen aller Altersgruppen, die Schwierigkeiten beim Lernen haben oder auf der Suche nach individuellen Potenzialen sind und ihre Handlungsspielräume erweitern möchten. In der ersten Sitzung lässt die Pädagogin ihre Klienten zunächst Bewegungsübungen ausführen, aus deren Umsetzung sie Rückschlüsse auf Blockaden im Gehirn zieht. Schließlich wählt sie passende Bewegungsübungen aus, um auf diese Weise blockierte Bereiche zu reaktivieren und zusätzlich neue Verknüpfungen im Gehirn herzustellen. Dies sei die Basis für Handlungsänderungen und diene dazu, das Körpergleichgewicht langfristig wiederherzustellen, erläutert Pries. Die dafür eingesetzte Methode der Evolutionspädagogik wurde 1990 von Ludwig Koneberg am Institut für Praktische Pädagogik entwickelt.

Sein Konzept basiert auf drei Säulen: der Kinesiologie als Lehre der Bewegung, den Erkenntnissen der neuesten Gehirnforschung und der Evolutionstheorie. Aus der Hirnforschung sei zum Beispiel bekannt, dass Bewegung die Stütze für die geistige und emotionale Sicherheit eines Menschen bilde, sagt die Lernexpertin. „Durch die Evolution tragen wir ein Erbe an Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Kommunikationsmustern in uns, die wir in der Tierwelt beziehungsweise bei unseren Vorfahren vorfinden. Auf diese greift unser Gehirn intuitiv zurück.“

Hat ein Mensch in seiner Entwicklung eine Stufe mit allen ihren Wahrnehmungs- und Reaktionsmustern nicht durchlebt und integriert, könne das weitreichende Folgen für seine weitere intellektuelle, emotionale und soziale Entwicklung nach sich ziehen, unterstreicht Pries die Bedeutung jeder einzelnen Entwicklungsstufe für die Persönlichkeitsbildung. Der Mensch entwickele sich zwar durchaus auch weiter, wenn eine Stufe fehlt, das Fundament der Persönlichkeit sei dann allerdings instabil und bringe zuweilen das gesamte Gebilde ins Wanken. Dies zeige sich dann häufig erst in der Schule, wenn Lernprobleme auftreten.

„In der Lernberatung greife ich durch gezielte Bewegungsübungen auf die typischen Merkmale der blockierten Stufe zurück und rufe dadurch Areale im Gehirn wach, die man benötigt, um angemessen und stressfrei reagieren und lernen zu können“, sagt die Pädagogin. Nur durch Bewegung könne man etwas verändern und Bereiche im Gehirn erreichen, die für die Kommunikation mit Worten völlig unzugänglich seien. „Das Gehirn ist lebenslang formbar. Lernen erfolgt somit völlig altersunabhängig.“

In Süddeutschland wird die Evolutionspädagogik seit mehr als 25 Jahren erfolgreich praktiziert. Pries selbst wurde durch eine Werbeanzeige auf die Methode aufmerksam und ist seitdem begeistert von dem Konzept. „Die Evolutionspädagogik setzt nicht auf Worte und Gespräche, sondern erzielt langfristige Veränderungen durch Bewegungsübungen, die regelmäßig über einen bestimmten Zeitraum im Anschluss an die Sitzungen zu Hause praktiziert werden. Dabei reichen oftmals wenige Termine aus, um bereits eine spürbare Veränderung zu erreichen.“

Informationsveranstaltungen für Interessierte bietet Jutta Pries in ihrer Praxis im Wilhelm-Dunkering-Weg 11 am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr und am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr an. Anmeldungen unter der Telefonnummer 04 21 / 33 06 71 07 oder der E-Mail-Adresse kontakt@evopaed-bremen.de.