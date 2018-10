Bauerngut-Marketingleiterin Jasmin Hußmann, Marktleiter Sven Duda (Zweiter von links) und EDEKA-Kaufmann Oliver Braasch (rechts) übergaben das Auto an den glücklichen Gewinner Holger Jantzen.

Sein Preis: ein Fiat 500 im Wert von 15 000 Euro. Im EDEKA-Markt Braasch übergaben jetzt der selbstständige Kaufmann Oliver Braasch, sein Marktleiter Sven Duda und Bauerngut-Marketingleiterin Jasmin Hußmann den Schlüssel und damit natürlich auch das Auto an den glücklichen Gewinner.

Das Bauerngut-Gewinnspiel zur Fußball-WM stand unter dem Motto „Der beste Platz bei der WM: der Grill“. Dabei konnten fleißige Käufer von Bauerngut-Grillwurst ganz einfach am Gewinnspiel teilnehmen. Auf jeder Bratwurst-Verpackung von Bauerngut war ein Aktionscode aufgedruckt. Die Kunden mussten diesen auf der Bauerngut-Webseite www.bauerngut.de samt Name und Adresse eingeben. Dabei galt: Je mehr Codes eine Person einträgt, umso größer die Gewinnchance. Rund 11 000 Codes wurden dort im Aktionszeitraum registriert.

Das hat auch EDEKA-Kunde Holger Jantzen gemacht und prompt gewonnen. Er darf sich nun über einen nagelneuen Fiat 500 in elegantem Weiß freuen – oder vielmehr seine Tochter. „Sie macht gerade ihren Führerschein. Als ich das Gewinnspiel gesehen habe, habe ich noch scherzhaft gesagt, dass ich das Auto für sie gewinne. Keiner von uns hat aber geglaubt, dass das klappt. Umso größer ist jetzt die Freude bei mir und vor allem bei meiner Tochter. Der Fiat 500 ist das ideale Auto für sie“, ist Holger Jantzen ganz begeistert. „Es ist eine tolle Sache, dass wir das Auto an einen unserer Kunden übergeben können. Wir wünschen damit allzeit gute Fahrt“, so EDEKA-Kaufmann Oliver Braasch. Neben dem Auto gab es bei dem Gewinnspiel außerdem zehn Einkaufsgutscheine im Wert von je 250 Euro zu gewinnen.

Bauerngut gehört als Produktionssparte für Fleisch- und Wurstwaren zum Bereich EDEKA Minden-Hannover. In den beiden Betrieben in Bückeburg und Könnern werden verschiedene Produkte hergestellt, zum Beispiel unter der Marke Bauerngut, Premios oder GUT&GÜNSTIG. Vom Filetsteak bis zur Grillwurst: sowohl EDEKA-Kunden als auch EDEKA-Kaufleute profitieren von der Kombination aus modernsten Fertigungsmethoden und traditioneller Handwerkskunst.

Die EDEKA Minden-Hannover ist den eigenen Angaben zufolge mit einem Umsatz von etwa 8,72 Milliarden Euro und mehr als 73 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einschließlich des selbstständigen Einzelhandels die umsatzstärkste Regionalgesellschaft im genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbund. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von der niederländischen bis an die polnische Grenze, es umfasst einen Teil von Ostwestfalen-Lippe, nahezu vollständig Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Zwei Drittel der mehr als 1500 Märkte sind in der Hand von selbstständigen EDEKA-Einzelhändlern. Außerdem zählen 24 C+C Großmärkte (MIOS), fünf Betriebe für Brot- und Backwaren (Schäfer’s) sowie zwei Produktionsbetriebe für Fleisch- und Wurstwaren (Bauerngut) zu EDEKA Minden-Hannover.

Die EDEKA Minden eG wurde 1920 als genossenschaftlicher Verbund von selbstständigen Kaufleuten gegründet. Heute zählen rund 600 Genossenschaftsmitglieder zur EDEKA Minden eG.