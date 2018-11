Das Strategie-MMO "Star Trek Fleet Command" ist nicht nur für Trekkies empfehlenswert. (Scopely)

Es sind ohnehin gute Zeiten für Trekkies. Nun ist auch noch „Star Trek Fleet Command“ für Mobilgeräte erschienen - ein Strategie-MMO mit Rollenspiel-Elementen. Die App von Scopely ist ab sofort für Android und iOS verfügbar und findet sich in den Download-Charts sogleich weit oben wieder. Bekannte Charaktere und Schiffe aus dem „Star Trek“-Universum sind jenen aus den letzten drei Kinofilmen nachempfunden - so auch die Handlung: Die Galaxie steht kurz vor einem Konflikt zwischen der Föderation, den Romulanern und den Klingonen.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Kommandanten einer Sternenbasis. Dort heißt es unter anderem, Offiziere zu rekrutieren und aufzuleveln, darunter legendäre Star Trek-Helden wie James T. Kirk, Spock und Nero. Natürlich muss man auch eine gewaltige Flotte aufbauen und darf dabei Raumschiffe wie die Enterprise bauen sowie mit schicker Ausrüstung ausstatten. Erfahrungspunkte gibt es für das Besiegen von NPCs. Diese werden etwa für den Levelaufstieg von Schiffen benötigt, entsprechend häufig geht es also in die Schlacht.

Als Strategie-MMO mit offener Spielwelt darf man bei „Star Trek Fleet Command“ darüber hinaus Allianzen schmieden und gegen andere Spieler antreten. Die App überzeugt mit toller Grafik und abwechslungsreichem Gameplay, wenngleich es mitunter etwas überladen wirkt. Neulinge finden mithilfe des gut gemachten Tutorials einen besseren Einstieg. „Star Trek Fleet Command“ gibt es kostenlos für Android und iOS, dafür wie üblich mit In-App-Käufen.