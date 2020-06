US-Schauspieler George Takei trifft 2015 zur Verleihung der International Emmy Awards ein und grüßt mit dem Vulkanier-Gruß. Foto: Andrew Gombert/EPA/dpa (Andrew Gombert / dpa)

Der Star-Trek-Darsteller George Takei empfiehlt einen Gruß aus dem Serienklassiker im realen Leben. „Ich nutze den Vulkanier-Gruß als meine Form des Social Distancing“, sagte der 83-Jährige im Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Ich schüttle keine Hände mehr. Wenn mir jemand seine reicht, erhebe ich meine Hand, spreize nur die Finger und sage: Live long and prosper. Das hat eine so wichtige Bedeutung, in jeder Hinsicht: Lebe lang - und wachse.“

In der 60er-Jahre-Serie „Raumschiff Enterprise“ (Originaltitel: Star Trek) war Takei als Steuermann Sulu an Bord und wurde weltberühmt. Die Serie sieht er als Symbol der Vielfalt, weil auf der Enterprise Männer und Frauen aller Kontinente auf Augenhöhe zusammenarbeiteten oder auch weil es einen Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann gab.

Im Ableger „Star Trek: Discovery“ (seit 2017) gebe es nun auch ein schwules Paar, ergänzte der Schauspieler, der selbst in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt. „Lassen Sie uns auf unsere Fortschritte blicken und darauf aufbauen.“

© dpa-infocom, dpa:200619-99-482294/2 (dpa)