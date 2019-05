Peter Mayhew ist tot. Der britische Schauspieler verstarb im Alter von 74 Jahren. (Chris Jackson/Getty Images)

Nicht nur für „Star Wars“-Fans war Peter Mayhew der Größte: 2,21 Meter maß der Darsteller, der seit 1977 in der „Krieg der Sterne“-Saga den zotteligen Wookie Chewbacca spielte - und damit Kollegen wie Harrison Ford oder Mark Hamill um Längen überragte. Am 30. April ist der britische Darsteller im Alter von 74 Jahren in seiner Wahlheimat Texas verstorben, wie seine Familie via Twitter mitteilte. Über die Todesursache schwiegen sich die Angehörigen aus, ließen die Fans aber wissen, dass er zu Hause im Kreis seiner Liebsten aus dem Leben schied. Für Freunde und Verwandte ist eine Trauerfeier Ende Juni geplant, im Dezember soll eine Fan-Veranstaltung in Los Angeles stattfinden.

Ehe Mayhew von Produzent Charles H. Schneer entdeckt wurde und seine erste Rolle in „Sindbad und das Auge des Tigers“ übernahm, arbeitete er als Krankenpfleger in London. 1977 gelang ihm schließlich als liebenswürdiger Wookie Chewbacca in George Lucas' „Star Wars“-Saga der Durchbruch. In „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (2015) setzte er sich zum letzten Mal selbst ans Steuer des Raumschiffs Millennium Falken, fungierte bei der 2017 erschienenen Fortsetzung „Die letzten Jedi“ aber noch als Berater des neuen Chewbacca-Darstellers Joonas Suotamo. Der betrauert nun bei Twitter den Verlust seines „lieben Freundes und Mentoren“: „Peters warmer Empfang, als ich als sein Double in 'Das Erwachen der Macht' an Bord kam, bedeutete mir so viel. Er war ein einzigartiger Gentleman und eine Legende mit unerreichter Klasse und ich werde ihn vermissen.“

Als "Star Wars" in die Kinos kam, beschwerte sich die prüde Studioleitung bei 20th Century Fox darüber, dass Chewbacca keine Hosen trug. (Fox / Lucasfilm Ltd. & TM / Disney All rights reserved)

Harrison Ford und Mark Hamill nehmen Abschied

„Peter Mayhew war ein gütiger und sanfter Mann, der viel Würde und einen noblen Charakter besaß“, erinnert sich „Han Solo“-Darsteller Harrison Ford im „Hollywood Reporter“ an seinen „Star Wars“-Kollegen. „Wir waren Filmpartner und Freunde für über 30 Jahre und ich habe ihn geliebt.“

Bei "Star Wars" haben es eigentlich alle Elemente zum Kultstatus gebracht: Filmzitate, Charaktere, Special Effects, Outfits - ja selbst die Sounds! Wie sie entstanden sind? Um Chewbaccas tierische Wookie-Stimme glaubhaft klingen zu lassen, wurden die Laute von Bären, Walrössern und Kamelen gemischt. (Fox / Lucasfilm Ltd. & TM / Disney All rights reserved)

Auch Mark Hamill fand bewegende Abschiedsworte: Bei Twitter schrieb der „Luke Skywalker“-Darsteller: „Er war der freundlichste aller Riesen - ein großer Mann mit einem noch größeren Herzen, der es immer geschafft hat, mich zum Lächeln zu bringen. Ein treuer Freund, den ich sehr geliebt habe und durch den ich zu einem besseren Menschen wurde.“