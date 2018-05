25 Sängerinnen und Sänger sowie die Band um Chorleiterin Marlies Nicolmann freuten sich auf eine Neuauflage der im Mai 2017 unter dem Motto „Two of us – Gospel im Doppelpack!“ gemeinsam mit dem Thüringer Gospelchor Voice and Soul in Bremen durchgeführten Konzerte.

Nach herzlicher Begrüßung und großzügiger Bewirtung durch die Thüringer Sängerinnen und Sänger boten beide Chöre noch am Freitagabend dem Publikum in der voll besetzten St. Petri-Kirche in Mühlhausen ein zweistündiges abwechslungsreiches Programm. Den Beginn machte dabei„Sound of Colours, grandios unterstützt von der eigenen Band mit Steve Nolte an der E-Gitarre, Dodi Nolte am E-Bass, Stephen Osei am Schlagzeug sowie Marlies Nicolmann selbst am Keyboard. Daran schloss sich der Part von „Voice and Soul“, ebenfalls unter der Leitung von Marlies Nicolmann, an. Dem Angebot zum Mitklatschen und -swingen folgte das Publikum von Anfang an. Zum Finale standen dann die 60 Sängerinnen und Sänger beider Chöre gemeinsam auf der Bühne und erfüllten das Kirchenschiff mit starken Klängen. Anhaltender Applaus belohnte die Interpreten.

Am nächsten Tag lernten die Bremer Gäste Bad Langensalza, die Heimat von Voice and Soul, bei einer gemeinsamen Stadtführung kennen. Am Nachmittag stand der nächste Auftritt in der Marktkirche in Bad Langensalza an. Beide Chöre mit Solisten und Moderatoren aus den eigenen Reihen, Musiker, Chorleiterin Marlies Nicolmann sowie ein begeistertes Publikum machten auch dieses Konzert zu einem großen Erfolg für alle Beteiligten. Am Sonntagmorgen ging es weiter nach Erfurt, wo beide Chöre einen Gottesdienst mit Trauung mitgestalteten. Bereits beim Abschied waren sich die Chormitglieder einig: Das soll nicht der letzte gemeinsame Auftritt gewesen sein.