Stargast war Jürgen Drews, der den Abstecher nach Schwanewede sichtlich genoss.

Schon ein paar Tage vor dem Event staunten einige Schwaneweder, was da auf dem Grundstück von Starke Bäcker passierte: Eine kleine Zeltstadt wurde aufgebaut, und das alles für eine große Party. 150 Jahre gibt es den Bäcker aus Neuenkirchen schon und er wird bereits in der sechsten Generation nach wie vor von der Familie Starke geführt. Jüngst wurde in Grohn die 30. Bäckerei eröffnet – und das Geschäft mit Brot und Brötchen ist erfolgreich.

„Diesen Erfolg haben wir den Menschen zu verdanken, die für uns und mit uns zusammen daran täglich arbeiten: unsere Mitarbeiter“, erzählt Bäckermeister Maik Starke. Die Party war ein Dankeschön und eine große Wertschätzung an alle Angestellten. Von 14 Uhr bis nachts um 1 Uhr wurde ordentlich gefeiert. Es gab ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, eine Top-40-Band sorgte für Stimmung, und sogar Jürgen Drews wurde gebucht. Der selbst ernannte König von Mallorca absolvierte ein 45-minütiges Programm auf der großen Bühne, die in der LKW-Halle von Starke Bäcker aufgebaut worden war.

Um 22 Uhr gab es sogar ein Riesenfeuerwerk, das die Gäste begeisterte. „So etwas machen wir nur einmal im Leben, und das hat sehr viel Spaß gemacht“, resümierte Seniorchef Eckhardt Starke nach der gelungen Veranstaltung.