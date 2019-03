Lädt für Sonntag, 24. März, ein: RBE-Chef Michael Stoermer. (Femke Liebich)

Zum Produktportfolio zählen Wintergärten, Terrassen und Glashäuser ebenso wie Fenster und Haustüren.

Wer sich einen Überblick über die Vielfalt der genannten Bauelemente verschaffen möchte oder Anregungen für die Verschönerung des eigenen Zuhauses sucht, sollte sich Sonntag, 24. März, vormerken. Pünktlich zum Start in die Frühlingssaison sind alle Interessierten zum inzwischen traditionellen Terrassen- und Haustürentag eingeladen. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, sich in der beeindruckenden Ausstellung auf rund 1000 Quadratmetern umzusehen und sich kompetent beraten zu lassen.

Neu: das Terrassendachmodell Acubis. (emotions4life für Solarlux GmbH und RBE, RBE/FR)

„Wir zeigen über 40 verschiede-

ne Haustüren sowie acht gängige Wintergartenmodelle aus der aktuellen Kollektion“, sagt der Inhaber, der das 1975 gegründete Familienunternehmen seit 1987 in der zweiten Generation führt. Er legt seinen Kunden stets den haptischen Vorteil einer Ausstellung ans Herz: „Haustüren muss man anfassen. Es reicht nicht aus, wenn man ein Bild in einem Katalog sieht.“ Zugleich rät er Interessenten, mit einem Foto des Eigenheims zu ihm und seinen Kundenberatern zu kommen. „Wir können das künftige Aussehen des Hauses oder der Wohnung mit unterschiedlichen Haustüren oder Wintergärten auf dem PC darstellen“, erläutert Stoermer. Dies habe bereits des Öfteren einen Aha-Effekt ausgelöst. Überhaupt sieht er eine fachkundige und ausführliche Beratung als das A und O für die Planung und Realisierung an.

Die RBE-Produktpalette reicht vom mittleren Preissegment bis hin zu exklusiven Lösungen. Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf die Auswahl an „Schnäppchen-

Mustertüren“; diese werden ebenfalls im Zuge des Terrassen- und Haustürentags angeboten. Ein zusätzliches Highlight der Veranstaltung: „Beim Kauf einer unserer Haustüren erhalten die Kunden unseren Gratis-Einbruchschutz in der Sicherheitsklasse RC2 und mindestens 400 Euro KfW-Zuschuss“, sagt Stoermer. Dabei verweist er auf Sicherheitsfeatures wie Fingerprint und Doorbird-Videosprechanlage. Im Bereich der Terrassendachlösungen gilt vor allem das Flachdachmodell Acubis als neue Generation.

Bei der Auswahl seiner Produkte legt der RBE-Geschäftsführer größten Wert auf Qualität. „Alle unsere Produkte stammen aus Deutschland“, sagt Stoermer. Folglich hat er sich das Credo „Ein Produkt ist nur so wertvoll wie die Menschen, die es gestalten“ zu eigen gemacht. „Das bedeutet, dass wir den Kunden Qualität in allen Projektschritten von der Planung über die Produktion und Materialauswahl bis zur Montage anbieten. Kompetente Mitarbeiter, die mit Sorgfalt und Verantwortungsgefühl tätig sind, zeichnen unser Unternehmen aus“, fügt er hinzu.

RBE beschäftigt neben geschulten Kundenberatern ausschließlich ausgebildete Tischler und Schlosser, die die Produkte beim Kunden vor Ort montieren. Der Service sei schließlich der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit, betont Stoermer. Dazu zähle auch der Kundendienst, der nach Einbau und Bezahlung nicht ende.



Weitere Informationen über RBE in der Steller Straße 2, Telefon 04206 / 416 20, online unter www.rbe-stuhr.de.