Gala in München

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Stars und Sternchen feiern beim Deutschen Filmball

München steht in diesen Tagen ganz im Zeichen des Films. Nach der Verleihung des Bayerische Filmpreises am Freitag, stand am Samstag der Deutsche Filmball an.