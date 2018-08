Die Berner Rettungsschwimmer nahmen am 54. Sundschwimmen teil.

Da das Nordseeschwimmen in diesem Jahr nicht stattfindet, wurde die Schwimmstrecke kurzerhand an die Ostsee verlegt. Genauer gesagt, nach Stralsund, zum 54. Sundschwimmen.

Nach einer kurzen Anreise am Donnerstag und Aufbau des Zeltcamps ging es am Freitag auf Sightseeing nach Binz auf Rügen, wo der Gedenkstein der DLRG-Gründung direkt an der Strandpromenade steht. Dort hatte sich im Jahr 1912 ein schweres Unglück ereignet, bei dem viele Menschen ertranken, weil sie nicht schwimmen konnten. Daraufhin wurde 1913 die DLRG gegründet.

Am Freitagnachmittag wurde dann die erste Trainingsrunde geschwommen, am Strand von Altefähr, von wo es am Sonnabend dann nach Stralsund über den Strelasund gehen sollte. Doch bereits am Freitag blies den Berner Rettungsschwimmern ein steifer Nordwestwind mit bis zu 6 Beaufort und 80 Zentimeter hohen Wellen entgegen. Tags darauf wurde dann vom Veranstalter, der DLRG-Ortsgruppe Stralsund, mitgeteilt, dass der Start nach Parow, einer kleiner Hafenstadt 2,4 Kilometer nordöstlich von Stralsund, aufgrund der Wetterlage verlegt wurde.

Der Massenstart der 1088 Teilnehmer gestaltete sich etwas schwierig, weil in Parow nur eine kleine Bootsslip-Anlage zum Start zur Verfügung stand. In der Anfangsphase gab es wie üblich immer wieder Rempeleien unter den Schwimmern, weil jeder die beste Route nehmen wollte. Das Feld zog sich dann recht schnell auseinander, sodass die Schwimmer schließlich mehr Platz hatten, ihren individuellen Schwimmstilen zu folgen. Der erste Schwimmer erreichte nach 33:49 Minuten das Ziel: Tom Maron aus Blumenthal.

Die Berner Langstreckenschwimmer kamen dann nach und nach ins Ziel. Schnellster Berner Schwimmer war Sven Meyer mit einer Zeit von 49:12 Minuten, Zweitschnellster war Erhard Meyer (58:50), gefolgt von Rainer Weegen (1:05:39) und Ralf Ripken (1:07:24). Die vier Berner Rettungsschwimmer lagen damit im Mittelfeld der Gesamtwertung; Erhard Meyer konnte sogar einen sehr guten sechsten Platz in seiner Altersklasse herausschwimmen. Unterstützt wurden die Schwimmer von einigen Fans aus Berne, die extra mit nach Stralsund gereist waren. Am Sonntag gegen 18 Uhr waren die Rettungsschwimmer wohlbehalten wieder in Berne.

Das nächste Event steht bereits vor der Tür: Am Sonnabend, 11. August, findet in Bad Zwischenahn das „Quer durchs Meer“-Schwimmen statt, von Dreibergen über 3,2 Kilometer nach Bad Zwischenahn. Auch hier treten die Langstreckenschwimmer der DLRG Stedinger Land wieder an. Über weitere Verstärkung würden sie sich sehr freuen. Informationen über die DLRG Stedinger Land gibt es im Internet unter www.stedinger-land.dlrg.de oder auf Facebook.