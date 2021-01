Deutschsprachige Filme

Start des Max Ophüls-Festivals - Ehrenpreis für Wenders

Premiere beim Nachwuchsfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken: Zum ersten Mal in der Geschichte findet es wegen der Corona-Pandemie online statt - am Sonntag geht es los mit der 42. Ausgabe.