Ute Dieckmann-Wellbrock und Friedrich-Wilhelm Topp siegen beim Anschießen in Gnarrenburg

Start in die Kleinkalibersaison

FR

Gnarrenburg. Am vergangenen Sonnabend startete die Schützengesellschaft zu Gnarrenburg in die neue Kleinkaliber-Saison. Nach den umfangreichen Arbeiten im Schießstand waren die Anlagen rechtzeitig aufgebaut und bereit, so dass den ersten Wettbewerben des Jahres nichts mehr im Wege stand.