Anfang August starteten zehn Auszubildende ihre Berufsausbildung zur Bankkaufrau und zum Bankkaufmann und zwei Schülerinnen ihr Jahrespraktikum bei der Kreissparkasse Verden. Zunächst durchlaufen sie ein mehrtägiges Einführungsseminar, das gemeinsam von Mitarbeitern und Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres durchgeführt wird. Die Berufsstarter lernen den Aufbau der Kreissparkasse Verden kennen, erhalten Informationen rund um die Ausbildung und bereiten sich auf den Umgang mit Kunden und mit der Banktechnik vor. Nebenbei bietet das Seminar aber auch viel Raum zum Kennenlernen und zur Teambildung. Nach den Einführungstagen gehen die „Neuen“ dann direkt in ihre Ausbildungsstationen, wo sie schon gespannt von den Kollegen erwartet werden. Die Kreissparkasse Verden bietet als einer der größten Ausbilder im Landkreis eine qualifizierte handlungsorientierte Ausbildung an. Fachkenntnisse werden nicht nur in der Berufsschule vermittelt, auch Fachleute der Kreissparkasse sind als Dozenten tätig. In Seminaren, Trainings und Projektarbeiten können die Auszubildenden eigenverantwortlich tätig werden.