Mit dem traditionellen Frühjahrsschießen eröffnete der Brinkumer Schützenverein das Schützenjahr. Der erste Vorsitzende Frithjof Troue freute sich über die gute Beteiligung beim Ausschießen der Pokale und Sachpreise. Schießsportleiter Wilfried Schwarz gab am Ende des Tages die Ergebnisse bekannt. Den Frühjahrspokal erhielt Renate Dummeyer (fünf Schuss Luftgewehr, Zehntelwertung 50,4 Ringe). Zweiter wurde Uwe Haferkamp (50,2 Ringe), Dritter Horst Riedebusch (50,0 Ringe). Der Fredy-Troue- Gedächtnispokal ging an Horst Riedebusch (fünf Schuss KK-Gewehr, Zehntelwertung 50,4 Ringe), Zweiter wurde Uwe Haferkamp (47,6 Ringe), Dritter Tim Bredemeier (46,0 Ringe). Auf dem Foto hat der erste Vorsitzende Frithjof Troue (rechts) den Frühjahrspokal an Renate Dummeyer und den Fredy-Troue-Gedächtnispokal an Horst Riedebusch überreicht.