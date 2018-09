Comedian Ingo Oschmann (Luisa-Uljana_Kazakbaev und LUK Photography, FR)

Auch in diesem Jahr lädt das Hamme-Forum wieder zum traditionellen Kabarett-Herbst ein. Aber auch Freunde der Live-Musik kommen nicht zu kurz…

Am Sonnabend, 13. Oktober, steht Jens Wagner auf der Showbühne. Der Comedy-Landwirt präsentiert sein Programm so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist: Op Platt. Inhaltlich geht es bei ihm um „Dat Leben twüschen Melktähn und Gebiss“.

Weihnachtsstimmung mit Werner Momsen. (@JensRuessmann und Jens Rüßmann, Jens Rüßmann)

Ingo Oschmann lädt am Donnerstag, 8. November, unter dem Titel „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ zum „Besten und Schönsten aus 25 Jahren Bühne“ ein. Ob Impro, Stand-up, Zaubern oder leise Töne: Oschmann schafft es immer wieder sein Publikum zu begeistern.

Kabarettist Jochen Malmsheimer gastiert am 9. November im Hamme-Forum. Sein Programm trägt den Titel „Dogensuppe Herzogin – Ein Austopf mit Einlage“.

Am Mittwoch, 12. Dezember, tritt Werner Momsen, das Hamburger Comedy-Klappmaul, in Ritterhude auf und präsentiert die „Werner Momsen ihm seine Weihnachtsshow“.

Musikalisch wird es beim Tanzabend am Sonnabend, 10. November, ab 21 Uhr. An diesem Abend präsentiert DJ TomTom mit seiner mobilen „Tanzbar44“ aktuelle Hits und die Dance-Classics der letzten 50 Jahre. Aus der Nordbremer Nachbarschaft reist am Sonntag, 11. November, der Vegesacker Seemanns-Chor an, um ab 15.30 Uhr mit Shantys und anderen maritimen Melodien für einen gemütlichen Nachmittag zu sorgen.

Beim Bremer Kaffeehaus-Orchester und seinem traditionellen Weihnachtskonzert stehen am Sonntag, 2. Dezember, ab 15.30 Uhr wieder festliche und stimmungsvolle Kompositionen „aus aller weihnachtlichen Damen und Herren Länder“ auf dem Programm.

Ebenfalls weihnachtlich wird es auf dem Ritterhuder Weihnachtsmarkt. Angeboten wird allerlei zum verschenken und entdecken. Unter anderem Schmuck aller Art, originelle Weihnachtsdekorationen, Taschen, Tischwäsche, Liköre, Pralinen, Handarbeiten und vieles mehr.

Und last but not least findet am 31. Dezember der beliebte Hamme-Forum Silvesterball statt. Wie gewohnt in stilvollem Ambiente, mit handverlesener DJ-Tanzmusik und feinsten Speisen und Getränken.

Ein kurzer Ausblick aufs neue Jahr beweist: Im Hamme-Forum gibt es kein „Schluss mit lustig“. Der Januar startet mit dem Bremen Vier Comedy Club, Ingo Appelt hat den Februar fest im Griff und Christian Ehring steht im März auf der Ritterhuder Show-Bühne.

