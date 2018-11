Er hat eine Neue? Sie macht schon wieder Witze? Über die sozialen Medien kommen Neuigkeiten des Ex-Partners direkt auf dem Smartphone an. Das ist Salz in jeder Liebeskummerwunde − was tun?

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Status-Entzug

Bettina Levecke

Ein paar traurige Briefe oder mal bei gemeinsamen Freunden nachfragen, wie es dem anderen so geht: So verlief eine Trennung früher, als es noch keine Smartphones gab. Heute verrät das Handy in Echtzeit, was der andere so treibt.