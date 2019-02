Wenn OHZ angrillt, bleibt die Küche daheim kalt. Am Sonntag locken Würstchen, Scampi, Steaks und mehr in die Innenstadt. (Peter von Döllen)

Die Freude an dem sich drehenden Spieß und dem Duft eines gebackenen Stückes Fleisch in Form eines kräftigen Auerochsen ist ihnen geblieben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass jedes Jahr Anfang März, wenn es eigentlich draußen noch viel zu kühl ist, um im Freien herumzustehen und auf Fleischstücke vom Grill zu warten, die Menschen genau jenes tun?

Der Grund heißt „OHZ grillt an“. Die Osterholz-Scharmbecker nutzen die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Gästen die Freude am Kochen über glühenden Kohlen ausgiebig auszukosten – an den 14 Grillstationen, bei denen sich Bratwurst, saftige Nackensteaks, Putenbrust oder Fisch auf dem Grillrost aneinander reihen. Ob der Urmensch auch schon Vegetarier war, sei dahingestellt. Nicht zu leugnen ist jedoch, dass beim Grillevent in der Stadt am Wochenende auch gegrilltes Gemüse ein ganz besonderes Aroma verströmt.

Auf dem Marktplatz, dem Kirchenvorplatz, in der Kirchen- und der Poststraße lohnt sich das Flanieren, denn die ansässigen Einzelhändler werden am Sonntag, 3. März, von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte öffnen.

Bei Optiker Bode wird den Kunden kompetent die Angst vor der Gleitsichtbrille genommen, außerdem erwartet sie eine Überraschung. In der Boutique Kai erwartet Edeltraut Heins ihre Kunden und die, die es noch werden wollen, mit ansprechender Mode für die Frau. Bei Augenoptik Schweppe im Haus am Markt steht das sichere Sehen im Vordergrund. Zudem können die Kunden einen Blick auf die neue Kollektion an Sonnenbrillen werfen und sich den passenden Schutz für den nächsten Urlaub aussuchen.

Ebenfalls im Haus am Markt freuen sich vier fränkische Winzer auf neugierige Gourmets, die sie mit ihren edlen Produkten erfreuen können. Die Winzer aus dem Fränkischen werden schon am Sonnabend vor Ort sein. Dann veranstalten sie ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.

Selbstverständlich hat der Wirtschaftstreff auch an die jüngsten Familienmitglieder gedacht – nicht nur kulinarisch mit Crêpes, Eis und Brezeln. Ein Karussell, eine Hüpfburg, Dosenwerfen und Entenangeln sorgen für jede Menge Spaß. Die passende Musik steuern die Mulligan Music Makers bei, die mit Country- and Westernsongs ebenso wie mit irischen Weisen die Besucher erfreuen.

Wer bislang noch keinen eigenen Grill im Garten oder auf der Terrasse hat, kann sich am Stand der Firma Landmann über das aktuelle Grillequipment informieren. Direkt daneben postiert sich das Hamme-

Team und zeigt auf eben diesen Grillanlagen, was sich alles Leckeres darauf zubereiten lässt.

Nicht zuletzt hat sich eine Hobbykünstlerin angesagt, die handgefertigte Feuertonnen für gemütliche Abende auf der Terrasse vorstellt. Stefan Molkentin und seine Mitstreiter vom Wirtschaftsinteressenring freuen sich auf einen köstlichen Tag im Mittelpunkt der Kreisstadt.