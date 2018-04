„Die nächste Generation“ hat auch diesmal wieder die Organisation für das jetzt 17. Dorffest übernommen. Zum Auftakt findet ab 15 Uhr wieder das große Kinderfest mit interessanten Spielen statt. Ab 17 Uhr kommt es dann zur Siegerehrung mit tollen Preisen in den verschiedenen Altersgruppen. Nachmittags wird außerdem die ältere Generation wieder zur Kaffee- und Kuchen-Tafel ins Festzelt auf dem Spielplatz am Kuracker gebeten. Nach dem Königsschießen folgt dann ab 19 Uhr die Sparstunde, und danach sorgt DJ Andy bis in den frühen Morgen für Stimmung bei der obligatorischen Tanzveranstaltung. Eingeladen ist neben allen Einwohnern aus Stedebergen auch die Einwohnerschaft aus den Nachbarorten.