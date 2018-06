Jahrhunderts und endete im Jahr 1975. Wie das ablief, dass schildert Klaus Ortel in einer neuen Broschüre mit dem Titel „Der Schulunterricht in Stedorf von 1660 bis 1975“.

Diese Broschüre wird von der Arbeitsgruppe Geschichte/Archäologie des Vereins Emken Hoff herausgegeben. Sie ergänzt die vor ein paar Jahren herausgegebene „Chronik der Schule zu Stedorf 1929-1962“ um tiefergehende geschichtliche Betrachtungen von Schulinfrastruktur und Verwaltung über den wesentlich längeren Zeitraum von 1660 bis 1975.

Sicher sei, dass Stedorf seit 1660 eine eigene Schule betrieben hat. Der erste Stedorfer „Schulmeister“ war Christian Burdorf. Die weitere Entwicklung wird in den Kapiteln „Die Schulinfrastruktur“, „Verwaltung und Finanzierung der Schule“, „Der Unterricht“, „Die Lehrer von 1660 bis 1962“, „Hoover Schulspeisung“ und „Fotos Lehrerkollegium“ anschaulich dargestellt. Auf der letzten Seite findet sich die Abschrift der ältesten Schulurkunde von Dörverden (1622) sowie der historische Schriftverkehr, in dem organisatorische und menschliche Schwierigkeiten offenbar werden.

Für Leser besonders interessant dürfte die Liste der Schulmeister und Lehrer sein, die in der Broschüre durchweg mit einem Porträt-Foto dargestellt sind. Viele Einwohner Stedorfs werden sich noch an etliche der Lehrer erinnern, besonders wohl an Walter Bredthauer, der zahlreiche heimatgeschichtliche Beiträge, Bücher und Bildbände herausgegeben hat.

Mit dieser umfassenden Broschüre liefert die AG Geschichte/Archäologie einen weiteren interessanten Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte Stedorfs – Stedorf, das ja sowieso eine „andere Welt“ sei, so der Verein.

Diese „neue Stedorfer Schulchronik“ kann zum Preis von fünf Euro auf Voigts Hof in Stedorf, bei der Lottoannahmestelle Vornkahl und bei Papier Ehlen (Postagentur) erworben werden.