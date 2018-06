Neuer Vorstand bei den Johannitern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Stefan Ach leitet Regionalverband

FR

Bremen-Nord. Der gebürtige Verdener Stefan Ach ist vor Kurzem in der St.-Martini-Gemeinde in Bremen-Lesum offiziell in das Amt des hauptamtlichen Regionalvorstandes des Regionalverbandes Bremen-Verden der Johanniter eingeführt worden.