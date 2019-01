Nach Ausstieg bei „Unter uns“

Stefan Bockelmann: Skurriles Seriencomeback für „Malte Winter“

teleschau

Was für eine Überraschung! „Unter uns“ ließ Stefan Bockelmann 2017 hinter sich, nun fängt er in „Freundinnen - Jetzt erst recht“ neu an. Dabei bleibt er ganz „der Alte“ ...