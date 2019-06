Die Karriere von Stefan Mross begann vor 30 Jahren. Foto: Patrick Seeger (Patrick Seeger / dpa)

Der Musiker und Moderator Stefan Mross (43) hat sich für das Album zu seinem 30. Bühnenjubiläum von der Vergangenheit inspirieren lassen.

„Ich habe mich erinnert, wie Musik früher in meinen Anfangsjahren gemacht wurde“, sagte er in Rust bei Freiburg. „Und genau so ist das neue Album dann entstanden.“ Auf technische Tricks, digitale Effekte und schnelle Produktion habe er bewusst verzichtet: „Stattdessen habe ich mir, wie früher, Zeit genommen und bin echten Tönen von Instrumenten und Orchestern gefolgt.“ Dies habe ihm besonders Spaß gemacht. „Das ganze Album kommt ohne aufgeregte Synthesizer aus - das finde ich schön.“

Das Mross-Album „30 Jahre - Das geht nur mit Musik“ mit Volksmusik und deutschem Schlager erscheint am Freitag (21. Juni). Es ist das Jubiläumsalbum des aus Traunstein in Bayern stammenden Musikers, dessen musikalische Karriere vor 30 Jahren begonnen hat. (dpa)