(Albert L. Ortega / Getty Images)

Tragischer Tod mit nur 37 Jahren: Die kanadische Schauspielerin Stefanie Sherk ist unerwartet verstorben. Über die Todesursache ist bislang nichts Genaueres bekannt. Wie Sherks Lebenspartner, der Schauspieler Demián Bichir, auf Instagram veröffentlichte, starb sie friedlich vergangenen Samstag. „Es war die traurigste und härteste Zeit unseres Lebens, und wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis wir diesen Schmerz überwunden haben“, schreibt Bichir.

Die beiden waren seit 2010 ein Paar und haben keine gemeinsamen Kinder. „Stefanies schöne, engelhafte und talentierte Präsenz wird immens vermisst werden. Wir werden Stefanie für immer in unseren Herzen halten“, schreibt Demián Bichir weiter. Die kanadische Schauspielerin spielte hauptsächlich in Serien („#Hashtag: The Series“, ab 2013, „Telenovela“, 2016), aber auch in Filmen („Valentinstag“, 2010) mit und war in Produktionen von Demián Bichir beteiligt, wie „Refugio“ (2016) oder „Un Cuento de Circo & A Love Song“ (2016). Außerdem war sie als Model tätig.

Demián Bichir ist ein bekannter mexikanischer Schauspieler, der sowohl spanisch- als auch englischsprachig tätig ist. Der 55-Jährige war 2012 für einen Oscar nominiert und wirkte in mehreren bekannten Filmen mit, wie „A Better Life“ (2011), „Taffe Mädels“ (2013) oder „The Hateful Eight“ (2015).