Es ist ein Junge! Steffen Hallaschka kann sich freuen: Er ist zum zweiten Mal Vater geworden. Auf ihrer Facebook-Seite postete seine Frau Anne-Katrin ein Bild von einem blauen Fußabdruck. „Blau fehlte noch in unserem Team“, freute sie sich und gab weitere Details preis: „An die Rekord-Geschwindigkeit seiner Schwester kommt er nicht ran: Ewig lange zwei Stunden brauchte Brudi von der ersten 'Vielleicht-Wehe' bis zur Geburt“, berichtete sie weiter. Alle seien aber wohlauf.

Erst am Mittwoch benötigte Steffen Hallaschka eine Vertretung für ihn bei „Stern TV“, da die Geburt kurz bevorstand. Seine Kollegin Nazan Eckes sprang in der RTL-Sendung ein, damit der 47-Jährige bei seiner Frau sein konnte. Nach der Geburt seiner Tochter stand der Moderator noch am selben Abend wieder im Studio. Wie lange er sich diesmal eine Auszeit nimmt, ist noch unklar.

Steffen Hallaschka und seine Frau Anne-Katrin Hallaschka sind bereits Eltern einer Tochter. Nun haben sie einen gesunden Jungen. "Blau fehlte noch in unserem Team", schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite. (Andreas Rentz / Getty Images)

Seit 2011 steht Steffen Hallaschka für das RTL-Magazin „Stern TV“ vor der Kamera, er löste einst Günther Jauch ab. Außerdem moderiert er seit 2016 die Neuauflage der Talkshow „Der heiße Stuhl“.