Im Firmengebäude, hinter verschlossenen Türen, sprach Steinmeier mit den Auszubildenden des Betriebs. Anschließend besuchte er den Denkort Bunker Valentin in Farge. Im Gedenken an die mehr als 1200 Toten legten Bürgermeister Carsten Sieling und Frank-Walter Steinmeier zwei Kränze am Mahnmal ab. Es sei wichtig, an die schrecklichen Taten zu erinnern, um zu verhindern, dass sie sich wiederholen, sagte Steinmeier.