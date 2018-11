Christa Dohmeyer, Vorsitzende des IGEL, freut sich auf viele Teilnehmer. (Daniela Schilling)

Einen ganzen Monat lang können Kunden des Lesumer Einzelhandels wieder mit jedem Einkauf Stempel sammeln. Auch zahlreiche Dienstleister sind dabei und helfen, das Kärtchen voll zu ­bekommen. Darunter sind einige Neuzugänge wie die Volksbank und das Reisebüro DER-Tour, das ­einige Zeit pausiert hatte.

Knapp 40 Geschäftsleute beteiligen sich an der Aktion, die jedes Jahr mehr Teilnehmer ins Sammelfieber treibt. Alle steuern außerdem einen Gewinn in Form eines Gutscheins bei. Diese befinden sich, gemeinsam mit den größeren, erstplatzierten Preisen, in einem Topf. Zu den Hauptgewinnen gehört beispielsweise ein Einkaufgutschein im Wert von 300 Euro. In welchem Lesumer IGEL-Geschäft er zum Shoppen verwendet wird, kann der Gewinner frei wählen. Darüber hinaus kann man sich über zwei Karten für das GOP-Theater sowie auf zwei Karten für eine Veranstaltung nach Wahl freuen. Auch ein Personaltraining im Fitnesspark Burg und zwei Weinpräsente sind im Pott.

Damit genug Zeit bleibt, um vielleicht sogar mehr als eine Karte voll zu bekommen, fällt der Startschuss dieses Mal eine

Woche früher, am 26. November. „Dieses Jahr steht uns eine Adventswoche weniger zur Verfügung, deshalb haben wir uns dazu entschieden, bereits vor dem ersten Advent loszulegen“, erklärt Christa Dohmeyer, Vorsitzende des IGEL. Letzte Möglichkeit für die Stempeljagd und Abgabe der ausgefüllten Karten ist der 24. Dezember.

Wie gewohnt gibt es pro Einkauf einen Stempel. Wer mitmachen möchte, muss sich nur eine der Karten besorgen, die in allen teilnehmenden Geschäften ausliegen. Einen Mindesteinkaufswert für den Erhalt des begehrten Siegels gibt es nicht. So lässt sich das Kärtchen auch im Alltag, zum Beispiel beim Zeitungs- oder Sonntagsbrötchenkauf, beim Sport oder Essengehen füllen. Fleißige Sammler schaffen sogar mehr als eine Karte. Darüber, wie viele man in die Lostrommel wirft, gibt es keine Begrenzung. Die Inhaberin des Reformhaus Ratjen ruft außerdem dazu auf, die Stempel aktiv einzufordern. „In der Vorweihnachtszeit ist es oft wuselig, und die Geschäftsinhaber haben viel zu tun. Da kann es vorkommen, dass man den Stempel vergisst“, ermutigt sie zum Nachhaken.

Neben dem Reformhaus, der Volksbank und dem Reisebüro sind auch wieder zahlreiche ­Bäcker und Fleischereien mit ­dabei. Hinzu kommen Dienstleiter wie die LVM-Versicherung, der Fitnesspark Burg sowie Leupertz Kosmetik. Autoteile Rick in Burg-Lesum, die Hindenburg und Eichen Apotheke, die Restaurants Renoir und Lesumer Hof, die Villa Katharina sowie viele weitere Lesumer Geschäfte halten ebenfalls Stempel bereit. Die Grenze liegt in St. Magnus bei Kasch-Hausrat. Die Liste aller Teilnehmer ist auf den Gewinnspielplakaten und -karten nachzulesen.

Die Ziehung erfolgt am 11. Januar 2019. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Auch wird es eine Berichterstattung über die Übergabe der Hauptgewinne geben „natürlich nur, wenn gewünscht“, erklärt Christa Dohmeyer. Jeder, der seine Stempelkarte bis zum 24. Dezember ­abgegeben hat, kommt in die Verlosung. Voraussetzung ist, dass diese komplett abgestempelt und leserlich ausgefüllt ist.