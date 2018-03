Nils Köppen (r.) leitet das Judo-Training in Stenum. (Vfl Stenum)

Auch mit Jugendlichen arbeitet er.

Insgesamt seien es derzeit zehn Judoka, wie Doris Karch von der Geschäftsstelle des VfL berichtet. Und die Zusammenarbeit hat bereits erste Früchte getragen. Die Köppen-Schützlinge feierten in diesem Jahr nämlich bereits erste beachtliche Erfolge: Bei dem Newcomer-Cup in Bremen stand Ben Siemering ganz oben auf dem Podest, Jael Nollet holte Silber, Ben Behrens staubte zwei Bronzemedaillen ab und Nick Trübelhorn landete am Ende ebenfalls auf dem dritten Rang.

In nächster Zeit soll die Edelmetallsammlung der Stenumer Judoka weiter anwachsen. Außerdem stehen noch Gürtelprüfungen für die jungen Kämpfer auf dem Programm. „Bei Interesse gerne vorbeischauen. Wir freuen uns über weitere Judokinder“, betont Karch.

Das Training findet immer donnerstags in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr in der Halle Altengraben, Zur Ollen 30 in Ganderkesee, statt.