Mai, von 14 bis 15 Uhr einen Workshop für alle Interessierten in der Sporthalle der Grundschule Ihlpohl an. Geleitet wird der Workshop von Marsha Dunse von der Tanzschule Dunse in Wilhelmshaven.

Das Fitnessprogramm ist eine Trendsportart aus den USA und wurde vom Stepptanz- und Fitnessguru Aaron Tolson entwickelt. Der Körper soll dabei mit Stabilisierungsübungen und Cardio-Kraft-Intervallen verbessert werden. Hierzu werden keine Stepptanzschuhe, sondern lediglich Turnschuhe benötigt. Mit einzigartigen, patentierten „Überziehern“, sogenannten „Power Soles“, erlebt man dieses innovative Tanz-Fitness-Programm. Es richtet sich an Fitness-Fans aller Niveaus und Stepptanzbegeisterte, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.

Die Teilnahmegebühr für den Workshop beträgt 15 Euro pro Person. Anmeldungen werden bis zum 29. April unter der E-Mail-Adresse sonja.benthake@gmx.de entgegen genommen.