Ein schwerer Treppensturz in seinem persönlichen "Katastrophenjahr" 2010 machte Alfred Biolek lange zu schaffen. Heute lebt er zurückgezogen in Köln. (WDR / Max Kohr)

Es war ein Unfall, der sein Leben veränderte: 2010 stürzte Alfred Biolek so schwer, dass er ins Koma fiel und lange Zeit unter Gedächtnisverlust litt. Seitdem ist der Moderator, der in den 90-ern mit Formaten wie „Boulevard Bio“ und „alfredissimo“ im reifen Alter zum Fernsehstar wurde, nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Im Interview mit dem Nachrichtenmagazin „stern“ sprach „Bio“ jetzt über das Leben im Alter und den Tod.

„Sterben ist eine wunderbare Sache - dann ist man weg“, erklärt der 84-Jährige trocken. „Doch darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Wenn der Tod kommt, dann ist er da.“ Sein Leben verbringe er heute vor allem in Köln, wo er ruhig und zurückgezogen wohne. Die Stadt verlasse er nur selten: „In die Oper nach Düsseldorf war das Weiteste in letzter Zeit. Ich denke gern an die Zeit zurück, in der ich gereist und ausgegangen bin“, erzählt Biolek.

Man sieht ihn nur noch selten in der Öffentlichkeit: Alfred Biolek, einst einer der gefragtesten TV-Talker Deutschlands. (Andreas Rentz/Getty Images)

Am Herd stehe er heute nicht mehr. „Kochen ist eine Sache, auf die man sich konzentrieren muss. Mein letztes Gericht habe ich zu meinem 80. Geburtstag zubereitet“, so der einstige Hobbykoch. Auch dem Alkohol habe er abgeschworen - Weißwein trinke er nur noch in der alkoholfreien Variante. „Mein Arzt hat mir dazu geraten. Er schmeckt genauso wie der Wein mit Alkohol. Ich besorge die Flasche im Biomarkt und nehme sie mit ins Restaurant.“