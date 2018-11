Bei seinen Lesungen unterhält der Moderator mit der unverkennbaren Stimme mit Humor und eingängigen Geschichten. (Gabriela Keller)

Zum nunmehr dritten Mal ist der bekannte Radiomoderator dort zu Gast und liest aus einer Auswahl von weihnachtlichen Storys rund um die vermeintlich schönste Zeit des Jahres. In seinem neuen Programm fokussiert er sich wie gewohnt auf die alltäglichen Pleiten, Pannen, Erwartungen und Vorkommnisse dieser Saison.

Dass Weihnachten nur am Rande das Fest der Liebe und familiären Idylle ist, zeigt sich an verschiedenen Szenen, die wohl jeder schon selbst erlebt hat. Zum Beispiel die blinkende Weihnachtsdeko der Nachbarn, die einen Nacht für Nacht um den Schlaf bringt oder wenn sich der Satz „Dieses Jahr schenken wir uns nichts“ als falsch entpuppt. Auch die Schwiegermutter, die Mann förmlich mästet, ist nicht unbekannt, ebenso wenig wie Versagensängste beim Weihnachtsbaumkauf. Antworten darauf, wie man mit solchen Fallstricken umgeht und die Weihnachtszeit unbeschadet übersteht, liefert Lars Cohrs in seiner Lesung. Sein Tipp: „Nehmen Sie diese 90 Minuten Weihnachten mit ­Humor!“

Die Lesung mit Lars Cohrs am Mittwoch, 12. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Rathaus Schwanewede Damm 4, 28790 Schwanewede. Karten zum Preis von 7 Euro sind im Vorverkauf an folgenden Stellen erhältlich: Rathaus Schwanewede, Gemeindebücherei Schwanewede, ­Gemeindebücherei Neuenkirchen, Lillemei am Markt 54 in Schwanewede, Buchhandlung Otto & Sohn in Vegesack.