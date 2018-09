In der umgebauten Pferdereithalle im Schloss oberhalb von Letovice spielten mehrere Blaskapellen und unterhielten die vielen Besucher am Sonnabend mehrere Stunden lang. Neben der Kapelle aus Stari Grad, der Partnergemeinde von Letovice aus Kroatien, nahm auch eine Kapelle aus der ukrainischen Stadt Kaniw teil. Diese liegt rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew am Dnjepr und hat rund 26 000 Einwohner.

Im vergangenen Jahr gewannen die Ukrainer den Musikwettbewerb in der polnischen Stadt Chelmno, die ebenfalls schon seit Jahren eine Partnerschaft mit Letovice pflegt. Erhielten die Kroaten viel Beifall für ihr Potpourri aus Beatles-Hits, waren die Zuhörer von den Darbietungen der ukrainischen Musiker und besonders der Tänzer begeistert. Den musikalischen Reigen der Kapellen schloss die heimische aus Letovice. Musik ist eben in diesen Regionen Europas ein zusammenführendes Element, das für ein freundschaftliches Miteinander sorgt. Auch die Kirchlintler waren begeistert und freuten sich über die tolle Stimmung. Übrigens: Den Wunsch aus Kaniw, eine Partnerschaft mit Letovice ins Leben zu rufen, lehnte Jiri Palbuchta, der stellvertretende Bürgermeister von Letovice ab, „die Entfernung von fast 1400 Kilometern ist einfach zu weit“, sagte er.

Die Kirchlintler nutzten den Kurzbesuch auch, um zu sehen, ob die Linde angewachsen sei. Zum Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte vor achtzig Jahren hatte Kirchlinteln seiner Partnergemeinde diesen Baum geschenkt. Bürgermeister Wolfgang Rodewald kann beruhigt sein, die Linde im Schlosspark wächst und gedeiht prächtig. Im Museum für Volksbaukunst ins Horni Smrzov ist jetzt auch ein Objekt aus der Gemeinde Kirchlinteln: Hermann Meyer schenkte dem Museumsleiter Petr Polácek eine Miele-Buttermaschine aus der Zeit der vorherigen Jahrhundertwende, mit der seine Eltern und Großeltern noch handgemachte Butter herstellten.

Große Baumaßnahmen beschäftigen momentan die Verwaltung von Letovice. Die notwendige Renovierung des Rathauses geht allmählich dem Ende entgegen. Momentan wird die Außenfassade hinter rotem Sichtschutz aufgehübscht, in Kürze wird der normale Geschäftsbetrieb im Rathaus ohne Beeinträchtigungen für die Bevölkerung weitergehen. Rund 15 Millionen Kronen (rund 600 000 Euro) kostet die Renovierung der Kaiserstraße aus der Stadtmitte zum Schloss. „Die Straße stammt aus der Zeit von Kaiserin Maria Theresia“, wusste Jiri Palbuchta. Von seiner Wohnung aus hat er die Baumaßnahmen stets im Blick. Die Häuser an der Straße waren nicht an die Kanalisation angeschlossen, und der ständig steigende Wasserverbrauch und damit auch mehr Abwasser führten dazu, dass die Stützmauer einzustürzen drohte. Auch diese große Baumaßnahme wird bald fertig sein. Aber ein weiteres großes Projekt steht schon an: Das Klärwerk ist marode, ein neues muss her.