Konfirmation

Sonnabend, 28. April 2018, um 16 Uhr

Niklas Abshagen,

Heide

Philipp Heinrich,

Hoykenkamp

Jonathan Jordt,

Heide

Mattis Kruse,

Hoykenkamp

Louis Mielke,

Heide

Robin Rutz,

Heide

Leo Seipelt,

Schönemoor

Finn Spannhake,

Heide

Moritz Tietze,

Heide

Sonntag, 29. April 2018,

um 10 Uhr

Tom Borchers,

Heide

Colin Fricke,

Heide

Tobias Plate,

Altengraben

Jan Philipp Siemers,

Heide

Marlon Steffen,

Heide

Maximilian Weßels,

Heide

Robin Wilcke,

Heide

Goldene Konfirmation

Die goldene Konfirmation wird in diesem Jahr am 9. September gefeiert. Wer vor 50, 60, 65, 70 oder vor noch mehr Jahren in Schönemoor konfirmiert wurde – oder an einem anderen Ort und nun hier wohnt –, ist eingeladen den Tag in der Kirche zu erleben. Interessierte können sich dafür in der Pastorei anmelden.