Die erfolgreichen Taekwondoka des TV Heiligenloh: In der hinteren Reihe stehend (von links nach rechts) Torsten Paul (Trainer/Erwachsene), Malte Schütte, Maximilian Radtke, Wiebke Brinkmann, Andreas Klausing, Lara Paul und Marco Perin (Trainer/Kinder und Jugendliche) sowie in der vorderen Reihe kniend (von links nach rechts): Patrick Wunderatsch, Bennet Brunkhorst, Kian Hannekum, Chiara Perin und Katja Klausing.

„Wir sind schon selbstbewusst an die Sache herangegangen. Aber damit, dass wir so erfolgreich abschneiden, hat dann doch keiner von uns gerechnet!“, gestehen Marco Perin und Torsten Paul, verantwortliche Taekwondo-Trainer beim TV Heiligenloh. Gleich drei Einzelsportler und ein Synchronteam der Taekwondo-Sparte durften die begehrte Trophäe in ihren Händen halten. Mit ihren Leistungen überzeugten Patrick Wunderatsch, Katja Klausing und Chiara Perin in der Einzelwertung sowie Kian Hannekum und Bennet Brunkhorst in der Synchrondisziplin die Punktrichter und setzten sich damit gegen ein insgesamt starkes Konkurrenzfeld durch.

Die Veranstaltung des TTV, der seinen Mittelpunkt im Rheinland hat, war mit über 150 Wettkämpfern gut besucht. Entsprechend stark gestalteten sich die nach Klassen unterteilten Wettkampfgruppen. Gruppenstärken von sieben, neun und mehr Wettkämpfern waren keine Seltenheit.

Als erste Sportlerin aus dem Team TV Heiligenloh setzte sich Chiara Perin erfolgreich gegen acht Konkurrentinnen in ihrer Gruppe durch. „Auch wenn klar war, dass Chiara mit ihrer „Lieblings“-Form, der 5. Poomsae, eine nahezu perfekte Leistung hingelegt hatte“, erklärt ihr Trainer Marco Perin, der zugleich auch ihr Vater ist, „war die Anspannung im Team bis zum Schluss dennoch förmlich greifbar. Die Konkurrenz war schließlich ebenfalls gut vorbereitet und die Gefahr groß, doch noch von einer der nachfolgenden Wettkämpferinnen in ihrer Gruppe überholt zu werden.“ Die Anspannung löste sich in Jubel auf, nachdem auch die Punktwertung der letzten Läuferin der von Chiara Perin unterlag.

Speziell aufs Turnier vorbereitet

Patrick Wunderatsch und Katja Klausing, beide Sportler aus der Erwachsenengruppe, sind von ihrem Trainer Torsten Paul in einem speziell auf das Turnier ausgerichteten Training vorbereitet worden. „Mittlerweile sind es die Details, an denen wir arbeiten, mit kleiner werdenden Stellschrauben“, erklärt Torsten Paul. „Das macht es so anspruchsvoll und stellt die Trainerarbeit vor immer neue Herausforderungen.“

Dass Patrick Wunderatsch und Katja Klausing umsetzen können, was der Trainer ihnen in der Vorbereitung mit auf den Weg gegeben hatte, bewiesen beide mit eindrucksvollen Leistungen. Sowohl Patrick Wunderatsch als auch Katja Klausing setzten sich souverän in ihren Klassen durch und sicherten sich dadurch jeweils den begehrten ersten Platz.

Mit einer wirklich nur hauchdünnen Punktedifferenz zum Erstplatzierten belegte Bennet Brunkhorst in seiner Klasse den zweiten Platz. „Das Ergebnis ging insgesamt okay, auch wenn ich Vorteile bei unserem Wettkämpfer gesehen habe“, sagte sein Trainer Marco Perin.

Weitere Platzierungen in der Einzelwertung erkämpften sich Wiebke Brinkmann (dritter Platz), Lara Paul, Kian Hannekum, Andreas Klausing, Malte Schütte (jeweils vierter Platz) und Maximilian Radtke (sechster Platz).

In der Disziplin Synchronlauf sicherten sich Kian Hannekum und Bennet Brunkhorst einen ersten Platz und damit ebenfalls den Titel „Deutscher Meister Formen im TTV“. Lara Paul und Katja Klausing erkämpften sich hier einen zweiten Platz. Andreas Klausing und Patrick Wunderatsch mussten sich in ihrer Klasse mit dem ungeliebten vierten Platz zufrieden geben. „Alles in allem ein gelungener Tag und der Beweis dafür, dass wir mit unserer Strategie und der Trainingskonzeption insgesamt den richtigen Maßstab auch für die qualitativen Aspekte angelegt haben“, freuen sich die beiden Trainer Torsten Paul und Marco Perin über die Erfolge ihrer Schützlinge. „Die nächsten Turniere stehen schon auf der Liste.“