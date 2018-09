Stadtteilserie Viertel: Stadtansichten (Jonas Kako)

und 8. September, wird es besonders vorteilhaft, Zeit mitzubringen und genau hinzuschauen. Denn an diesen beiden Tagen werden sich in den Auslagen viele schöne Dinge verstecken, die dort eigentlich gar nicht hingehören. Und wer am schnellsten einen ­solchen „1/4-Streuner“ entdeckt, darf ihn in kurz darauf sein Eigen nennen.

„1/4-Streuner sucht neue Heimat“ nennt sich das gewinnbringende Versteckspiel, das sich die Interessengemeinschaft Das Viertel (IGV) für ihre Kunden ausgedacht hat und an dem sich mehr als 50 Lieblingsadressen aus dem Viertel beteiligen. Sie haben aus ihren Sortimenten je ein Produkt ausgewählt, das sie verschenken möchten und das an den beiden Aktionstagen in irgendeinem anderen Schaufenster auftaucht. Die Entdecker melden ihren Fund direkt im jeweiligen Geschäft. Eine Woche später – am Sonnabend, 15. September, 15 Uhr – werden die attraktiven „1/4-Streuner“ im Café Da Rocco bei Flamme Möbel überreicht. Damit möglichst viele Kunden beglückt werden können, wird pro Person nur ein Gewinn vergeben. Wer sich im Vorfeld davon überzeugen möchte, wie sehr sich das Stöbern lohnt, findet eine Liste der teilnehmenden Geschäfte und der gespendeten Gewinne im Internet unter www.dasviertel.de und facebook.com/dasviertel.

Am 7. und 8. September beteiligt sich das Viertel mit einem besonderen Gewinnspiel an der Aktion „Heimat shoppen“. (FR)

Mit ihrem originellen Gewinnspiel beteiligen sich die Viertel-­Geschäftsleute an der bundesweiten Initiative „Heimat shoppen“ der Handelskammern. Mit besonderen Aktionen soll mehr öffentliches Bewusstsein dafür geschaffen werden, welch wichtige Bedeutung lokale Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Attraktivität, Unverwechselbarkeit und Vitalität der Städte besitzen. „Wir laden alle Besucher herzlich ins Viertel ein, an der Aktion teilzunehmen“, sagt IGV-Vorstandsmitglied Patricia Nuske. „Doch natürlich wünschen wir uns, dass sie auch an vielen anderen Tagen im Viertel einkaufen und verweilen, um diesen schönen Stadtteil lebendig zu halten.“

Die IGV ist ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden und Eigentümern im Viertel. Sie setzen sich durch Aktionen für die Attraktivität des Viertels ein.