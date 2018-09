Viele geschickte Hände stricken viele bunte Flicken: Auf dem Stand des Mehr-Generationen-Hauses (MGH) Brinkum am „Tag der Begegnung“ in der KGS Stuhr-Brinkum haben Menschen aus aller Welt mehr als ein Dutzend der kleinen quadratischen Patches gefertigt. Da wurden fleißig unterschiedliche Strickmethoden und Tipps und Tricks ausgetauscht. „Die Damen kamen zum Beispiel aus dem Iran, dem Irak oder aus Somalia. Eine 17-jährige Schülerin hat an diesem Tag das erste Mal gestrickt und sich gleich als Naturtalent erwiesen“, freut sich Erika Rösch, Leiterin der Handarbeitsgruppe im MGH. Die Flicken werden jetzt zu Babydecken aneinander gehäkelt und dem „Café Kinderwagen“, einem Projekt im MGH für Eltern mit Säuglingen, gespendet. Herzlichen Dank an alle Handarbeiterinnen.