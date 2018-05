Unehelicher Sohn eines Rockstars, Afghanistanveteran und Kriegsversehrter: Gestatten, Cormoran Strike, Privatdetektiv aus der Feder eines gewissen Robert Galbraith. (Sky / HBO)

Die Frage nach dem Täter bezog sich bei diesem Krimi ausnahmsweise mal nicht auf den Mord, der im ersten Kapitel geschieht: Wie kann es sein, dass ein Debüt-Autor mit Militär-Hintergrund einen so stilsicheren Roman verfasst, rätselte die britische „Times“ 2013, und präsentierte drei Monate nach dem Erscheinen von „Der Ruf des Kuckucks“ die Antwort - hinter dem Namen Robert Galbraith verbirgt sich niemand anderes als „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling! Die war alles andere als erfreut, dass ihre Tarnung so schnell aufgeflogen war: „Es war wundervoll, ohne Hype und Erwartungshaltungen veröffentlichen zu können und ein wahres Vergnügen, Feedback unter einem anderen Namen zu erhalten.“ Die drei Fälle, die J.K. Rowling ihren Privatdetektiv Cormoran Strike seither lösen ließ, wurden inzwischen von der BBC verfilmt. Sky Atlantic zeigt die sieben Folgen „Strike“ ab Donnerstag, 17. Mai, 21.20 Uhr.

Sorgfältig wählt die junge hübsche Frau ihr Outfit aus, bevor ihr Besucher klingelt. Sie wirft einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel, bevor sie tief ausatmet und die Tür öffnet. In der nächsten Einstellung liegt sie tot auf dem zugeschneiten Gehweg vor ihrem Haus. Selbstmord, schlussfolgert die Polizei. Schließlich sei allgemein bekannt, dass die Tote, Supermodel Lula Landry, psychische Probleme und obendrein Streit mit ihrem Freund gehabt habe. Doch Cormoran Strike (Tom Burke) glaubt nicht daran. Und das nicht nur, weil er als Privatdetektiv vom Adoptivbruder der Verstorbenen dafür bezahlt wird: Die restlichen Bewohner des Nobelhauses verstricken sich in Widersprüche, die Freunde des betrauerten It-Girls verhalten sich verdächtig. Aber wer wollte das Model tot sehen?

Hinter dem Pseudonym Robert Galbraith verbirgt sich keine Geringere als "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling. (John Phillips/Getty Images)

Es seien vor allem die Figuren gewesen, die sie dazu bewogen hatten, die deutschen Veröffentlichungsrechte für das vermeintliche Romandebüt des völlig unbekannten Robert Galbraith zu erwerben, erklärte Lektorin Anja Franzen 2013 im „Focus“. Zwar ist auch Cormoran Strike vom Typ her einsamer Wolf, wie etwa seine TV-Detektiv-Kollegen Sherlock oder Jessica Jones. Doch er hat weder ein Superhirn noch Superkräfte, stattdessen eine bewegte Vergangenheit, wie seine neue Aushilfssekretärin Robin Ellacott (Holliday Grainger) rasch ergoogelt: Unehelicher Sohn eines Rockstars und eines Super-Groupie, steile Karriere bei der britischen Militärpolizei, ehrenvolle Entlassung, nachdem er im Afghanistankrieg seinen rechten Unterschenkel verloren hatte.

Obwohl er kein Wort mehr redet als nötig, ist Cormoran Strike eine Persönlichkeit, die kaum merklich in ihren Bann zieht. Auch Robin, die sich entschließt, für Strike zu arbeiten, obwohl sich die Rechnungen auf seinem Schreibtisch stapeln und im Halbstundentakt jemand anruft, der Geld haben möchte. Der Detektiv selbst hingegen staunt gemeinsam mit dem Zuschauer über die verborgenen Talente, die seine neue Aushilfe an den Tag legt: Robin ist nicht nur findig, wenn es darum geht, Kaffee für einen unvermittelt aufgetauchten neuen Klienten zu organisieren, sondern auch beim Recherchieren und Organisieren.

Tom Burke und Holliday Grainger spielen Cormoran Strike und seine blitzgescheite Sekretärin Robin Ellacott. (Sky / HBO)

Dadurch, dass beide Figuren Informationen über sich selbst nur häppchenweise preisgeben, gestaltet sich ihr Kennenlernen fast so spannend wie die Fälle, die sie bearbeiten. Dass das Team um Produzentin J.K. Rowling bei ihrer Besetzung auf vergleichsweise unbekannte, aber doch erfahrene Darsteller zurückgriff, verstärkt das Gefühl, jemanden Neues zu treffen: Tom Burke spielte unter anderem von 2014 bis 2016 die Rolle des Atos in der BBC-Serie „Die Musketiere“, Holliday Grainger hingegen ist seit „Die Borgias“ auf Nebenrollen in Kostümfilmen („Große Erwartungen“, „Meine Cousine Rachel“, „Tulpenfieber“) abonniert.

Vermutlich werden sie mit ihren Rollen in „Strike“ nicht den Superstar-Status erreichen, den Benedict Cumberbatch spätestens seit der zweiten Staffel „Sherlock“ hat. Dafür sind die Rowling-Krimis dann doch zu konventionell verfilmt. Trotzdem hat die Serie jeden Zuschauer verdient, den sie bekommen kann. Allein schon, weil sie die Wartezeit zum vierten „Strike“-Roman verkürzt, der J.K. Rowling zufolge noch in diesem Jahr erscheinen soll.