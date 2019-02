Noch drehen sich in den Kellern analoge Stromzähler. Bald aber haben Verbraucher ihren Energiebedarf jederzeit im Blick, beispielsweise per Smartphone. (Stefan Morisse und djd/E.ON, djd/E.ON)

Im Keller hingegen rattert in den meisten Haushalten noch ein alter Stromzähler mit Drehscheibe. Doch auch in diesem Bereich hat die analoge Technik bald ausgedient. Intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, die mit dem Internet verbunden sind und individuelle Verbrauchsanalysen ermöglichen, sollen sukzessive die herkömmlichen Zähler ersetzen. Die modernen Geräte könnten bald in vielen Haushalten für mehr Transparenz beim Stromverbrauch sorgen.

Für die intelligente Erfassung des Stromverbrauchs braucht es zwei Komponenten: den digitalen Stromzähler sowie dessen Verbindung zum Internet, das sogenannte Gateway, das die intelligenten Zusatzfunktionen ermöglicht. Das zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat inzwischen das erste Gateway zertifiziert. Somit konnte Eon als erster Energieanbieter Ende vergangenen Jahres erstmals einen staatlich zugelassenen Smart Meter einbauen.

Abschläge anpassen

Die intelligenten Stromzähler bringen viele Vorteile für den Verbraucher: Die Geräte ermöglichen einen detaillierten Blick auf den Energieverbrauch. Während der Zählerstand heute in der Regel nur einmal im Jahr abgelesen wird, informiert das smarte Gerät den Kunden jederzeit auf Wunsch bequem per App darüber, wie viel Strom im Haushalt verbraucht wird.

Die neue Übersicht hilft dabei, Strom zu sparen. Bislang unentdeckte Energieeinsparpotenziale werden durch die Darstellung in der App sichtbar. Darüber hinaus kann der monatliche Abschlag einfach angepasst werden. Unerwartete Nachzahlungen gehören künftig der Vergangenheit an.

„Mit intelligenten Stromzählern gewinnen Verbraucher an Komfort und sparen auf Dauer Geld“, erläutert Victoria Ossadnik von Eon. Perspektivisch sei es auch möglich, Unregelmäßigkeiten im Stromverbrauch festzustellen. Eine App informiere den Endverbraucher darüber, wenn etwa der Kühlschrank plötzlich mehr Strom verbrauche und enteist werden sollte. Defekte Geräte ließen sich so frühzeitig erkennen und austauschen.

Darüber hinaus könnten Verbraucher leichter von tageszeitabhängigen Stromtarifen profitieren. Der Vorteil: So kann man die Geräte nutzen, wenn der Strom am günstigsten ist.