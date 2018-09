Aufatmen im Forstamt Nienburg: Die Sturmschäden aus dem Herbst und von Sturm Friederike sind nun beseitigt. „Wir haben etwa 20 000 Kubikmeter Sturmholz geerntet, das entspricht fast 50 Prozent des normalen jährlichen Einschlages“, schildert Forstamtsleiter Henning Schmidtke. Nun hätten alle Mitarbeiter ein wachsames Auge auf eventuelle Schäden durch den Borkenkäfer in Fichtenwaldungen. „Derzeit sieht es im Vergleich zu anderen Revieren in Niedersachsen so aus, als ob uns größere Probleme erspart bleiben.“ Auch die extreme Sommertrockenheit hat den gut hunderttausend im Frühjahr gepflanzten Bäumen offenbar nicht so geschadet, wie zu befürchten war. Endgültig stehen die Trockenschäden erst im nächsten Frühjahr fest, wenn sich zeigt, ob alle Bäumchen wieder austreiben.

Die Landesforsten bündeln derzeit alle Kräfte, um die Borkenkäferentwicklung im Harz, Solling und Weserbergland zu bremsen. Auch das Forstamt Nienburg ist mit seinen Holzerntemaschinen gefragt. „Wir haben unseren gesamten Maschinenpark mit allen dreizehn Fahrern nach Südniedersachsen zur Käferholzaufarbeitung abgegeben“, erzählt Schmidtke.