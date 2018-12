Nun haben die Vereine wieder einen Ort für Sitzungen oder Veranstaltungen.

Der Bürgerverein Dorfzentrum Stubben startet mit dem Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 8. Dezember. Um 14 Uhr geht es los mit einem Kaffee- und Kuchenbüfett, welches in diesem Jahr von den Landfrauen Stubben ausgerichtet wird. Im Außenbereich sorgen der Bürgerverein und die Freiwillige Feuerwehr für das leibliche Wohl der Besucher. Im Innenbereich wird es einen kleinen Basar geben. Die Jugendpflege der Gemeinde Beverstedt wird Kinderschminken und Basteln anbieten. Um 15 Uhr wird der Bürgermeister die Räumlichkeiten offiziell wieder an den Bürgerverein übergeben. Der Weihnachtsmann kommt um16.30 Uhr und verteilt kleine Geschenke.

Eine gemeinsame Seniorenweihnachtsfeier des DRK-Ortsvereins Stubben und der Kirchengemeinde Beverstedt findet am Sonnabend, 15. Dezember, im Dorfzentrum statt. Anmeldungen bitte bis zum 11. Dezember bei Gisela Kaminski unter Telefon 0 47 48 / 29 31.

Im nächsten Jahr sind bereits folgende Veranstaltungen geplant: Kinderfasching, Frauenflohmarkt und ein Sommerfest. Das Rote Kreuz wird im nächsten Jahr am 15. Januar und am 20. August wieder die Blutspende in den Räumlichkeiten durchführen.