Komplexe Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierungen und Updates können zur Sicherheit im Internet beitragen. (Pixabay / methodshop)

Der aktuelle Skandal rund um einen 20-jährigen Hacker, der private Daten von Promis und Politikern ins Netz gestellt hat, belegte wieder eindrucksvoll, wie wichtig es ist, sich beim Surfen vor Cyberkriminalität zu schützen. Eine aktuelle Studie des Digitalverbandes Bitkom zeichnet passend dazu ein düsteres Bild vom leider oftmals rechtsfreien Raum des World Wide Webs.

Demnach sei jeder zweite Internetnutzer im Jahr 2018 Cyberkriminellen zum Opfer gefallen. 23 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass persönliche Daten illegal genutzt oder an Dritte weitergegeben worden seien.

Justizministerin Katarina Barley von der SPD war vom jüngsten Datenskandal ebenfalls betroffen - auch ihre Daten landeten im Netz. (2018 Getty Images)

Anlass zur Sorge gibt auch folgende Erkenntnis: Zwölf Prozent der Nutzer gaben an, dass sie bei Verkaufsgeschäften betrogen worden seien, elf Prozent erlebten außerdem einen Missbrauch ihrer Kontodaten. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder verweist darauf, dass es den Usern bereits mit einigen einfachen Methoden gelingen könne, Datenmissbrauch und Identitätsdiebstahl zumindest zu erschweren - absolute Sicherheit ist im Netz aber nach wie vor eine Illusion.

Regelmäßige Updates verwendeter Apps und Software-Programme sowie die Nutzung komplexer Passwörter als auch die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung (durch ein Passwort und einen zusätzlichen Code) könnten im Kampf gegen Cyberkriminalität aber zum Schlüssel des Erfolgs werden.

Die Bitkom-Studie beweist: Es ist wichtig, dass Online-Nutzer ihre Daten schützen. (Pixabay / typographyimages)

Idee einer „zentralen Anlauftselle“ für Betroffene

Auch die Justizministerin Katarina Barley von der SPD äußerte sich diesbezüglich im ARD-„Morgenmagazin“. Sie wolle mit Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU über die Einrichtung einer „zentralen Anlaufstelle“ sprechen, an die sich Verbraucher wenden können, wenn ihre Daten missbraucht werden. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, da können wir uns hinwenden und da wird uns geholfen“, so die Politikerin. Denkbar wäre beispielsweise eine Telefon-Hotline durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Katarina Barley möchte gemeinsam mit Horst Seehofer Möglichkeiten erörtern, wie man von Cyberkriminalität Betroffenen schneller helfen kann. Das Ziel der Justizministerin ist eine "zentrale Anlaufstelle". (2019 Getty Images)

Barley richtete außerdem einen Appell an Softwarebetreiber: So fordert sie ein größeres Angebot an Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Möglichkeiten. Auch sie selbst wolle diese Methode in Zukunft stärker nutzen - schließlich war sie vom jüngsten Datenskandal ebenfalls betroffen.

Neben den Hauptgefahren durch Diebstahl und Betrug gaben viele Studienteilnehmer zusätzlich an, dass sie im Netz Opfer von Cybermobbing (zehn Prozent) und sexueller Belästigung (acht Prozent) wurden.