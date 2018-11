Auch in Stuhrs Partnergemeinde Sigulda ist das so.

Deren Bürgermeister Ugis Mitrevics beschreibt, dass besonders ältere alleinstehende sowie behinderte und an das Haus gebundene Bürgerinnen und Bürger darum über die Suppenküche mit Essen versorgt werden müssten. Er betont, dass die Suppenküche deren einzige Möglichkeit ist, im Winter eine warme Mahlzeit zu erhalten. Insgesamt gibt es in Sigulda rund 750 Einwohnerinnen und Einwohner mit einem monatlichen Einkommen von unter 240 Euro pro Person. Der Bürgermeister von Sigulda bittet ausdrücklich darum, die 2009 ins Leben gerufene Suppenküche für die Allerärmsten in Sigulda weiterhin so tatkräftig zu unterstützen wie in den vergangenen Jahren. Er bedankt sich schon im Voraus für die Hilfe aus Stuhr.

Darum will die Kommune in Sigulda mit einem sozialen Kraftakt auch weiterhin dafür sorgen, dass auch die Menschen wenigstens halbwegs warme Wohnungen bekommen, die die hohen Energiekosten nicht aufbringen können. Die Winter in Sigulda sind sehr viel härter und dauern deutlich länger als hier. Die Folgen sind schon deshalb so katastrophal, weil der Bestand an schlecht oder gar nicht isolierten Altbauten aus der Sowjetzeit nach wie vor sehr groß ist – und der wird selbstverständlich wiederum insbesondere von jenen genutzt, denen es sowieso an Allem mangelt, heißt es.

Der Förderverein Stuhr-Sigulda bittet daher wieder um eine ähnlich erfolgreiche Spendenbereitschaft wie in den vergangenen Jahren. Zum bisherigen großen Erfolg der Siguldaer Suppenküche haben nämlich Menschen aus Stuhr und Umgebung mit vielen Euro beigetragen. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.stuhr.de.