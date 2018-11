Jana Spark und ihr „Anton“ sind ein ausgesprochen gutes Team.

Der erste Lehrgangstag widmete sich der Bodenarbeit. Zu Fuß näherten sich die neun Pferde und ihre führenden Reiter verschiedenen Schreckhindernissen. Gelassenheit und Desensibilisierung gegenüber unbekannten Situationen und Herausforderungen standen dabei im Vordergrund. Kotulla-Möhlmann, die seit Jahren die Showreiter Weser-Ems der Fördergemeinschaft Oldenburger Pferdesport trainiert, vermittelte, wie der Partner Pferd an ein Podest oder das Überqueren einer Plane herangeführt werden sollte.

Am Sonntag ging es nach einer Wiederholung in den Sattel. Nun galt es, das Gelernte auf dem Pferderücken anzuwenden und eine Reihe bunter Hindernisse im Schritt und Trab zu überwinden.

Organisiert hatte den Lehrgang Sturmvogel Silvia Lübbers. Sie überzeugt die Möglichkeit, neue Herausforderungen zu meistern, und freut sich über die Abwechslung zum klassischen Wintertraining. Unabhängig von Alter oder Ausbildungsstand wachse so das Vertrauen zwischen Vier- und Zweibeinern, meint Lübbers.

Katrin Henschel stimmt dem zu. Ihre achtjährige Tochter Jonna gehörte mit ihrem Pony Kunterbunt zu den jüngsten Teilnehmern. Beide waren stolz, wie nervenstark sich ihr „Kunti“ im Lehrgang zeigte. Für Kinder biete der Lehrgang die Möglichkeit, ihre Ponys verstärkt als Partner mit individuellen Eigenschaften und auch Ängsten zu erleben, empfiehlt die Mutter: „Bodenarbeit ist absolut etwas für Kinder!“ Die Kinder würden anschließend kleinschrittiger und geduldiger mit ihren vierbeinigen Partnern arbeiten.

Der dreijährige Wallach von Jana Spark war das jüngste Pferd in der Bahn. Auch Spark sah den Lehrgang als vertrauensbildende Maßnahme, schließlich sind sie und ihr Pferd noch nicht lange ein Duo. Spark möchte mit ihrem Pferd später an Turnieren teilnehmen und erhofft sich vom Lehrgang, dass ihr Anton auch zukünftig gelassen an neue Situationen und Gegenstände heran geht. Mutig arbeitete der junge Wallach an allen Aufgaben mit, sodass Pferd und Reiterin wie alle anderen unter einem Schwungtuch und durch ein Bällebad gehen, das Podest betreten und mit einer brennenden Fackel spazieren gehen konnten. „Jederzeit wieder!“ lautete ihr abschließendes Fazit – und die anderen Teilnehmer schlossen sich dem nickend an.