In goldener Abendsonne feierte der Reit- und Fahrverein Sturmvogel Berne eine Premiere: Mit einem Grillabend wurde der sanierte Außenplatz eröffnet. Die ersten Hufabdrücke hinterließen junge Fohlen, die mit ihren Müttern von ihren Züchtern vorgestellt wurden. Rainer Böning kommentierte fachkundig ihr Bewegungspotenzial.

Anschließend zeigte eine Ponyabteilung ihr Können. Zuletzt nutzte die A-Dressur-Mannschaft die Gelegenheit für eine Generalprobe vor ihrem ersten Turnierstart. 25 mal 65 Meter misst der Außenplatz mit mehrschichtigem Untergrund und hochwertigem Reitsand. Der erste Vorsitzende Dieter Logemann erhofft sich einen wetterbeständigen Untergrund, auf dem tägliches Training genauso wie Veranstaltungen jeglicher Art stattfinden sollen.

Der Kreissportbund beteiligt sich an den Kosten, den Großteil trägt der Reitverein selbst. „Man muss sich als Verein stetig weiter entwickeln“, begründet Logemann. Die Qualität der Anlage liegt ihm seit Jahren am Herzen. Die erste Bewährungsprobe stellt am Himmelfahrtswochenende das dreitägige Reitturnier dar.