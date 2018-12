Die Boule Compagnie – hier ein Foto aus dem Herbst – hat in jeder Jahreszeit Saison. (Ulrike Schumacher)

Unter den hohen Bäumen hinter dem Gasthaus Rumpelstilzchen trifft sich zweimal in der Woche eine Gruppe Männer und Frauen, um französischen Nationalsport zu pflegen: Sie spielen Boule.

Es ist Mittwochabend, die Flutlichtanlage ersetzt die Sonne, auf dem Splitboden knirscht jeder Schritt. Die Spielerinnen und Spieler, die hier zusammengekommen sind, packen ihre Metallkugeln aus. Sie gehören zur Boule Compagnie Osterholz-Scharmbeck und pflegen ihren Teamsport auf „einem der schönsten Plätze Deutschlands“. So sehen sie den idyllisch anmutenden Flecken nicht weit vom Osterholzer Bahnhof. Und so hören sie es von den Gästen aus anderen Vereinen, mit denen die Boule-Spieler hier gelegentlich um die besten Würfe wetteifern. „Manche beneiden uns um unsere Anlage“, berichten sie.

Um diese Metallkugeln dreht sich beim Boule alles. Sie müssen mit Geschick und Taktik platziert werden. (Ulrike Schumacher)

Doch die Tage der von Bäumen umrahmten Dorfplatz-Idylle sind gezählt. „Bis Mai kommenden Jahres ist die Nutzung gesichert“, sagt Vereinsvorsitzender Jens Habermann. Danach müssen sie voraussichtlich umziehen. Es wäre nicht das erste Mal seit der Vereinsgründung im Jahr 1988. „Wir sind seit gut einem Jahr mit dem Landkreis und der Stadt Osterholz-Scharmbeck im Gespräch“, berichtet der Vorsitzende von der Suche nach einer neuen Bleibe.

42 Mitglieder zählt die Boule Compagnie. Ein Drittel sind Frauen. „Eine bunte Mischung aus Jung und Alt, Männern und Frauen, Anfängern und Fortgeschrittenen“, beschreibt der Verein auf seiner Internetseite (www.boulecompagnieohz.de) den Kreis der Mitglieder. Neue Spieler sind willkommen. Zum Training am Mittwoch ab 18 Uhr und sonnabends ab 14 Uhr treffen sich meistens zwischen zwölf und 16 Mitglieder. „Ich freue mich sonnabends schon auf den Mittwoch“, erzählt Axel Schmitz-Justen, der sich auch in seinem Garten eine Boule-Bahn angelegt hat. „Man kann hier Zeit und Raum vergessen“, schwärmt er. „Ich sag immer: Ich geh zur Therapie.“

Sie seien allesamt „angefixt“, berichten die Boule-Leute. Sie haben von ihren Urlaubsreisen das Frankreich-Virus mitgebracht. „Hochansteckend“, warnen die Männer und Frauen mit einem Augenzwinkern. Doris Panknin, die in der Provence auf den Boule-Trip kam, schätzt das „friedliche Teamspiel“. Andrea Gerlach, die Boule in der Oberliga spielt, können auch winterliche Temperaturen nicht vom Training abhalten. Dafür macht Boule viel zu viel Spaß, betont auch Harm Schütte. Rainer Stasch findet es reizvoll, dass beim Boule eine bunte Truppe an Spielern zusammenkommt. Und nicht zuletzt, meint Jens Habermann, „ist auch ein gewisser Ehrgeiz dabei“.

Das Boule-Spiel ist für die Gruppe zweifellos ein Freizeitvergnügen. Gleichwohl steckt aber auch sportlicher Ansporn dahinter. „Unser Verein ist dem Norddeutschen Pétanque Verband angegliedert und nimmt aktuell mit zwei Mannschaften am Ligabetrieb teil“, berichtet der Vorsitzende. Hinzu kommen – sowohl für Damen- und Herren- als auch für gemischte Teams – die jährlich stattfindenden Landesmeisterschaften in Einzel, Doublette und Triplette, „an denen jedes lizensierte Vereinsmitglied teilnehmen darf, ohne weitere Voraussetzungen zu erfüllen“. Gelangt man unter die besten zehn bis zwanzig Teilnehmer, qualifiziert man sich für die deutschen Meisterschaften und darf sich mit den stärksten Spielern der Republik messen. Einer, der auch auf dem Boule-Platz hinterm Rumpelstilzchen anzutreffen ist, hat es noch weiter gebracht: Jan Garner habe Deutschland bei der Weltmeisterschaft vertreten, erzählt Jens Habermann.

Nächste Runde. Auf dem Platz liegt schon das sogenannte Schweinchen. Es ist weder rosé noch kann es grunzen. Das Schweinchen ist eine kleine Holz- oder Kunststoffkugel. Ihren Namen trägt sie, weil die Franzosen die Zielkugel „cochonnet“ nennen – zu Deutsch Schweinchen. Hier ist die Zielkugel leuchtend gelb und im Verhältnis zu den Metallkugeln, die zwischen 670 und 830 Gramm wiegen, ein Fliegengewicht. Aber nicht ohne Wichtigkeit. Wenn sie ihre Kugeln werfen, im Fachjargon auch „legen“ genannt, müssen die Spieler möglichst nah ans Schweinchen herankommen. Man darf dabei auch die Kugel des Gegners mit seiner Kugel wegschießen. Oder die Position der Zielkugel verändern, wenn es der eigenen Manschaft Punkte bringt.

Taktik verlangt Stille. Konzentriert bereiten sich die Spieler auf ihre nächsten Würfe vor. Sie stehen in warmen Jacken, Mützen und Schals auf dem Spielfeld. Ihr Atem bildet vorm Gesicht helle Wölkchen. Manche Spieler putzen mit dem Tuch, das sie stets dabei haben, noch schnell Schmodder von der Kugel. Dann setzen sie aus dem Stand zum Wurf an. Dumpf prallt die Kugel am Boden auf.

Vorstellen können sie sich all das auch ohne Baumkulisse und rot gefrorene Nasen. „Es gibt spezielle Hallen fürs Boule-Spiel“, sagt Jens Habermann. Der Verein hegt eine Idee: eine solche Halle auf dem Gelände der Stadthalle Osterholz. Nicht nur für sie. Auch andere Gruppen könnten sie nutzen. Das wäre was. Und Fördergelder, weiß der Vorsitzende, würde es für den Bau auch geben.