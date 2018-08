Wenn es um Verkauf, Montage und Service von Agrar- und Garten-

geräten geht, ist Agrartechnik Sündermann in Apelstedt die richtige Adresse. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Aufsitzmäher, Schiebemäher und Mähroboter. Diese finden die Kunden entweder als Neugeräte oder als Vorführgeräte zu attraktiven Preisen vor. Neben dem Verkauf von Maschinen und Geräten bietet Agrartechnik Sündermann auch Inspektionen von Rasenmähern und Kleingeräten an. In diesem Zuge werden die Mäher überprüft, gegebenenfalls repariert und auch gereinigt. „Die Nachfrage an Serviceleistungen, zu denen auch der Hol- und Bringdienst gehört, ist stetig gewachsen, sodass wir unsere Mitarbeiterzahl vergrößert haben und weiterhin stetig Fachpersonal für unser Team suchen“, sagt Firmenchef Ewald Sündermann. „Wir holen die Mäher beim Kunden zur Inspektion und Reparatur ab und bringen sie wieder zurück. Dafür berechnen wir lediglich eine günstige Transportpauschale“, ergänzt er.

Im Sortiment finden die Kunden weiterhin Traktoren für jeden Bedarf und Maschinen zur Boden-

bearbeitung wie Kurzscheibenegge, Striegel, Mulcher und Tiefenlockerer. Viele dieser Maschinen und weitere Geräte wie Vertikutierer und Wildkrautbürste stehen ihnen in dem Verleih- und Mietpark zur Verfügung.

Auf dem Brokser Heiratsmarkt präsentiert sich Agrartechnik Sündermann auf dem Freigelände. Am Stand finden die Besucher aktuelle Geräte und Maschinen. Außerdem stellen die Mitarbeiter eine Auswahl an Panels, Futterraufen, Tröge und Weidezubehör vor.